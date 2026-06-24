Villa Ocampo: Se realizará un Taller Familiar para prevenir el consumo de sustancias adictivas

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, que se conmemora cada 26 de junio, el Centro de Día Andares y la Municipalidad de Villa Ocampo llevarán adelante el Taller Familiar de Diálogo y Escucha: Prevención del consumo de sustancias adictivas, una propuesta destinada a fortalecer los vínculos familiares y promover espacios de reflexión sobre la importancia de la prevención.

La actividad se desarrollará el jueves 26 de junio a las 18:30 horas en el CAPS del Barrio Sur y estará abierta a toda la comunidad. Durante el encuentro se abordarán herramientas para fomentar el diálogo, la escucha activa y la construcción de entornos familiares saludables, entendiendo que la familia constituye uno de los principales ámbitos de acompañamiento, contención y cuidado frente a las problemáticas vinculadas al consumo de sustancias.

El taller propone un espacio de intercambio de experiencias y aprendizaje colectivo, orientado a fortalecer factores de protección y promover hábitos saludables, contribuyendo a la sensibilización y concientización sobre una temática que requiere el compromiso de toda la sociedad.

La conmemoración de esta fecha invita a reflexionar sobre la importancia de la prevención y el abordaje integral de los consumos problemáticos, promoviendo acciones que fortalezcan el tejido social y los espacios de contención comunitaria. En este sentido, la participación de las familias resulta fundamental para acompañar procesos de crecimiento saludables y generar entornos protectores para niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Desde la organización se invita a las familias, referentes comunitarios y vecinos en general a participar de esta jornada, que busca generar instancias de encuentro y reflexión para seguir construyendo una comunidad más informada, comprometida y acompañada en la prevención de los consumos problemáticos.