Villa Ocampo: COTELVO profundiza un plan de obras y proyecta ampliar la capacidad de agua, cloacas e internet

David Marega y Antonio Massin detallaron las inversiones, la reorganización interna y los proyectos estratégicos que impulsa la cooperativa para fortalecer sus servicios.

En la tarde de este martes 23 de junio, en el programa Modo Berni, que se emite por el Grupo de Medios Jaaukanigás, visitaron los estudios el gerente de COTELVO Servicios, David Marega, y el flamante jefe de Servicios, Antonio Massin, quienes brindaron un completo informe sobre la actualidad de la entidad, las obras en ejecución y las proyecciones previstas para acompañar el crecimiento de Villa Ocampo.

Durante la entrevista, Marega explicó que la cooperativa lleva adelante una reestructuración interna consensuada con el Consejo de Administración, destinada a optimizar el funcionamiento y lograr una mayor eficiencia operativa. En ese marco, Antonio Massin asumió la coordinación general de los distintos servicios que presta la entidad, aportando más de veinte años de trayectoria dentro de la institución.

Massin destacó que esta nueva responsabilidad implica una mayor articulación entre las diferentes áreas y una planificación integral de las tareas cotidianas, con el objetivo de mejorar la calidad de las prestaciones para los asociados.

Avances en el servicio de agua potable

Los directivos resaltaron la transformación llevada adelante en las plantas potabilizadoras, que ahora operan íntegramente con sistema biológico, permitiendo obtener agua de excelente calidad y aumentar la capacidad de producción.

Massin explicó que la mejora del proceso provocó el desprendimiento natural de sedimentos acumulados durante años en las cañerías, situación prevista dentro del proceso de normalización. En ese sentido, se ejecutan tareas de desincrustación de pozos, limpieza de líneas de impulsión y actualmente se trabaja sobre las redes de distribución dentro de la ciudad.

Asimismo, se colocan nuevas llaves de paso para sectorizar el suministro y evitar cortes generales cuando deban realizarse reparaciones.

Nuevas obras y proyectos estratégicos

Marega señaló que el crecimiento de Villa Ocampo obliga a seguir ampliando la infraestructura, por lo que se proyecta incorporar tres nuevos pozos de captación y construir una nueva cisterna de 400 mil litros que reforzará las reservas existentes.

También se estudian alternativas para reemplazar el histórico conducto principal de asbesto cemento, una obra de gran magnitud cuya inversión supera actualmente los mil millones de pesos y requerirá financiamiento externo y apoyo provincial.

Expansión del servicio cloacal

Los responsables de la cooperativa adelantaron que se encuentra en etapa final un proyecto de ampliación de la red cloacal hacia el sector oeste de Villa Ocampo. Actualmente el servicio alcanza al 65% de la ciudad y el objetivo es llegar a una cobertura cercana al 80%.

Además, se trabaja en la incorporación de una tercera laguna de tratamiento, una obra pensada para garantizar el crecimiento futuro y permitir tareas de mantenimiento sobre las instalaciones existentes sin afectar la prestación.

Internet: la meta es llegar a 100 megas

En materia de conectividad, David Marega confirmó que se encuentran avanzadas las negociaciones con Telecom para incrementar el ancho de banda disponible en la región. El objetivo es duplicar la velocidad mínima y llevarla de 50 a 100 megas para todos los usuarios antes de fin de año.

Finalmente, Antonio Massin destacó que las observaciones y aportes de los usuarios son fundamentales para seguir mejorando los servicios y remarcó que cada excedente económico de la cooperativa es reinvertido en nuevas obras y equipamiento.

“La mejor rentabilidad que puede tener una cooperativa es devolverle a los socios mejores servicios”, coincidieron ambos representantes de COTELVO, al reafirmar el compromiso de la entidad con el desarrollo y crecimiento de Villa Ocampo.

Gentileza: Antonio Paré