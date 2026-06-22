Villa Ocampo: Avisos parroquiales

Se encuentran a continuación los avisos parroquiales de la Parroquia “Inmaculada Concepción”, de la ciudad de Villa Ocampo, correspondientes a la semana del 22 al 28 de junio.

AVISOS:

MARTES 23:

19:00 hs: Misa en el Templo.

MIÉRCOLES 24: El Nacimiento de San Juan Bautista

19:00 hs: Misa en el Templo.

JUEVES 25:

19:00 hs: Misa en el Templo.

VIERNES 26:

08:00 a 18:00 hs: Adoración al Santísimo en el Templo.

17:00 hs: Misa en Capilla Virgen de Itatí (Campo Bello).

19:00 hs: Misa en el Templo.

SÁBADO 27:

17:00 hs: Misa en Capilla La Ascensión.

17:00 hs: Misa en Salón Isleta Norte.

19:00 hs: Misa en Capilla María Goretti (Arroyo Ceibal Centro).

19:00 hs: Misa en el Templo.

19:30 hs: Misa de Admisión al Diaconado Permanente de Fabián Ramírez y Raúl López en Capilla Nuestra Señora de la Paz (Reconquista).

DOMINGO 28: Decimotercer Domingo durante el año

08:30 hs: Misa en el Templo.

10:00 hs: Misa en Capilla San José Obrero (El Sombrerito Este).

10:00 hs: Misa de las Familias en el Templo.

17:00 hs: Misa en Capilla San José.

19:00 hs: Misa en el Templo.

OTROS AVISOS

CELEBRACIÓN A LA VIRGEN DE ITATÍ: En el Templo Parroquial prepararemos la Celebración a Nuestra Señora de Itatí con una Novena, iniciando el martes 30 de junio, con Misa a las 15:00 hs. Las Capillas con esta advocación de María tendrán su propio ritmo de preparación, que comunicarán oportunamente.

FIESTA PATRONAL DE SANTA MARÍA GORETTI: En Arroyo Ceibal Centro prepararán la Celebración a Santa María Goretti con una Novena y celebrarán su Fiesta Patronal el lunes 6 de julio, con Procesión y Misa a las 10:00 hs. El sábado 11 de julio serán los tradicionales festejos.

ORDENACIÓN PRESBITERAL: El próximo domingo 12 de julio será la Ordenación Sacerdotal del Diácono David Herman, en la Iglesia Catedral de Reconquista, a las 18:00 hs. Están todos invitados a participar.

ORDENACIÓN DIACONAL: El próximo domingo 2 de agosto será la Ordenación Diaconal del Acólito Fernando Gallard, en la Parroquia Nuestra Señora de la Merced de Avellaneda, a las 18:30hs. Están todos invitados a participar.

ENCUENTRO DIOCESANO DE LAICOS: El próximo sábado 11 de julio se llevará a cabo en nuestro Templo Parroquial un Encuentro Diocesano de Laicos, organizado por el Secretariado Diocesano de Laicos. Será de 09:00 a 13:00 hs. Finalizará con un compartir fraterno. Están todos invitados a participar.

PEREGRINACIÓN A ITATÍ: Se comunica que aún se encuentran disponibles algunos lugares para viajar a la Peregrinación Juvenil del NEA a Itatí, del próximo mes de septiembre. Comunicarse con Romina Gracioli o Eliana Llamas.

BONO PARROQUIAL: Se invita a toda la comunidad parroquial a colaborar con el tradicional Bono Anual de la Parroquia. Pedirlo a los agentes de pastoral parroquial o retirarlo en Secretaría Parroquial. El costo es de $64.000., pudiendo pagarse en 8 cuotas de $8.000 cada una.