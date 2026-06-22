Villa Ocampo: Avisos parroquiales

Se encuentran a continuación los avisos parroquiales de la Parroquia “Inmaculada Concepción”, de la ciudad de Villa Ocampo, correspondientes a la semana del 22 al 28 de junio.
AVISOS:
MARTES 23:
19:00 hs: Misa en el Templo.
MIÉRCOLES 24: El Nacimiento de San Juan Bautista
19:00 hs: Misa en el Templo.
JUEVES 25:
19:00 hs: Misa en el Templo.
VIERNES 26:
08:00 a 18:00 hs: Adoración al Santísimo en el Templo.
17:00 hs: Misa en Capilla Virgen de Itatí (Campo Bello).
19:00 hs: Misa en el Templo.
SÁBADO 27:
17:00 hs: Misa en Capilla La Ascensión.
17:00 hs: Misa en Salón Isleta Norte.
19:00 hs: Misa en Capilla María Goretti (Arroyo Ceibal Centro).
19:00 hs: Misa en el Templo.
19:30 hs: Misa de Admisión al Diaconado Permanente de Fabián Ramírez y Raúl López en Capilla Nuestra Señora de la Paz (Reconquista).
DOMINGO 28: Decimotercer Domingo durante el año
08:30 hs: Misa en el Templo.
10:00 hs: Misa en Capilla San José Obrero (El Sombrerito Este).
10:00 hs: Misa de las Familias en el Templo.
17:00 hs: Misa en Capilla San José.
19:00 hs: Misa en el Templo.
OTROS AVISOS
CELEBRACIÓN A LA VIRGEN DE ITATÍ: En el Templo Parroquial prepararemos la Celebración a Nuestra Señora de Itatí con una Novena, iniciando el martes 30 de junio, con Misa a las 15:00 hs. Las Capillas con esta advocación de María tendrán su propio ritmo de preparación, que comunicarán oportunamente.
FIESTA PATRONAL DE SANTA MARÍA GORETTI: En Arroyo Ceibal Centro prepararán la Celebración a Santa María Goretti con una Novena y celebrarán su Fiesta Patronal el lunes 6 de julio, con Procesión y Misa a las 10:00 hs. El sábado 11 de julio serán los tradicionales festejos.
ORDENACIÓN PRESBITERAL: El próximo domingo 12 de julio será la Ordenación Sacerdotal del Diácono David Herman, en la Iglesia Catedral de Reconquista, a las 18:00 hs. Están todos invitados a participar.
ORDENACIÓN DIACONAL: El próximo domingo 2 de agosto será la Ordenación Diaconal del Acólito Fernando Gallard, en la Parroquia Nuestra Señora de la Merced de Avellaneda, a las 18:30hs. Están todos invitados a participar.
ENCUENTRO DIOCESANO DE LAICOS: El próximo sábado 11 de julio se llevará a cabo en nuestro Templo Parroquial un Encuentro Diocesano de Laicos, organizado por el Secretariado Diocesano de Laicos. Será de 09:00 a 13:00 hs. Finalizará con un compartir fraterno. Están todos invitados a participar.
PEREGRINACIÓN A ITATÍ: Se comunica que aún se encuentran disponibles algunos lugares para viajar a la Peregrinación Juvenil del NEA a Itatí, del próximo mes de septiembre. Comunicarse con Romina Gracioli o Eliana Llamas.
BONO PARROQUIAL: Se invita a toda la comunidad parroquial a colaborar con el tradicional Bono Anual de la Parroquia. Pedirlo a los agentes de pastoral parroquial o retirarlo en Secretaría Parroquial. El costo es de $64.000., pudiendo pagarse en 8 cuotas de $8.000 cada una.
BECAS DE AYUDA A LA FORMACIÓN SACERDOTAL: Se invita a toda la comunidad parroquial a colaborar con la compra de una Beca para ayudar a la formación de los seminaristas de nuestra Diócesis. El costo es de $20.000., y puede abonarse en cuotas. Consultar en Secretaría Parroquial.