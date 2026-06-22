Lisandro Enrico confirmó que el gobernador inaugurará este jueves 25 de junio el puente sobre el arroyo Pindó

En una entrevista exclusiva en el programa Estilo Propio, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, confirmó que el gobernador Maximiliano Pullaro inaugurará este jueves 25 de junio el puente sobre el arroyo Pindó. La obra forma parte del plan estratégico de conexión y desarrollo de Puerto Ocampo.

En una entrevista exclusiva concedida en la mañana de este lunes 22 de junio al programa Estilo Propio, que se emite por el Grupo de Medios Jaaukanigás, el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, confirmó una importante noticia para el norte santafesino: el próximo jueves 25 de junio el gobernador Maximiliano Pullaro encabezará la inauguración del puente sobre el arroyo Pindó, una obra estratégica para el desarrollo productivo y la conexión con Puerto Ocampo.

La información fue brindada como una verdadera primicia durante el diálogo con Horacio Macuglia, ya que, según expresó el propio funcionario, la novedad aún no había sido difundida públicamente.

«Te puedo dar la primicia. El jueves, el gobernador de la provincia, volviendo de Chaco, lo va a inaugurar», reveló Enrico durante la entrevista.

El ministro explicó que Pullaro participará previamente de una reunión con autoridades de Chaco y Santiago del Estero para coordinar acciones preventivas ante posibles efectos del fenómeno El Niño, y en su regreso hará una escala en Villa Ocampo para dejar formalmente habilitado el nuevo viaducto.

Durante la entrevista, Enrico destacó el fuerte ritmo de obra pública que lleva adelante la administración provincial y aseguró que Santa Fe se encuentra entre las provincias con mayor nivel de inversión en infraestructura del país. En ese marco, remarcó la importancia de las obras que se ejecutan en el norte provincial y particularmente en Villa Ocampo, donde valoró el trabajo conjunto con el intendente Cristian Marega.

Además, adelantó que el Gobierno provincial ya trabaja en las próximas etapas para consolidar el desarrollo de Puerto Ocampo, con la intención de avanzar en la utilización de balsas para el transporte de cargas y continuar con las obras de conectividad necesarias para potenciar uno de los proyectos logísticos más importantes de la región.

Enrico también ratificó que los puentes sobre los arroyos Quencho y Caré estarán concluidos durante el próximo año, y sostuvo que el objetivo es dejar operativo el acceso a Puerto Ocampo antes de finalizar la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

La inauguración del puente sobre el arroyo Pindó representa un nuevo paso dentro del histórico proyecto de conexión hacia Puerto Ocampo, considerado una obra clave para el desarrollo productivo y el crecimiento del norte santafesino.

Gentileza: Antonio Paré