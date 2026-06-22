Cotelvo: Un Mundial sin cortes

Mega Red de COTELVO Servicios brinda Internet Ultra Banda Ancha con capacidad ideal para ver el Mundial, los eventos deportivos y cualquier programa en vivo, serie o película preferida sin cortes; porque la red de fibra óptica directa al hogar y el ancho de banda que llega a cada usuario, permite obtener la mejor imagen en cualquier aplicación que se utilice.

Mega Red llega a cada barrio de la ciudad, y a través de los nodos ubicados en lugares estratégicos, cubre mediante el sistema de microenlace toda la zona suburbana y rural; alcanzando también a los distritos de Villa Ana, El Sombrerito y Arroyo Ceibal, con la misma calidad de la fibra óptica.

Si aún no tiene Internet Ultra Banda Ancha de Mega Red, consulte en la sede de COTELVO, calle Belgrano 1268, Tel. 466336 – 466337 (Villa Ocampo); donde se informará de los precios accesibles y planes de pago a su medida.

Disfrute de todo lo que quiera ver sin cortes y con la mejor calidad a través de Mega Red, el servicio de Internet Ultra Banda Ancha de COTELVO Servicios. 100% Cooperativa.