Las Toscas conmemoró el Día de la Bandera con la Promesa de Lealtad de alumnos de 4° grado

Con un marco de emoción, respeto y gran participación de la comunidad, la Municipalidad de Las Toscas llevó adelante el pasado sábado el acto oficial conmemorativo por el Día de la Bandera en la Plaza 23 de Agosto.

La ceremonia fue presidida por el intendente Iván Sánchez y contó con la presencia de la diputada provincial Charo Mancini, veteranos de Malvinas, concejales de la ciudad, representantes de las fuerzas de seguridad, instituciones intermedias, autoridades educativas, docentes, familias y vecinos.

El momento más significativo de la jornada estuvo protagonizado por los alumnos de cuarto grado de las escuelas primarias de la ciudad, quienes realizaron la tradicional Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional, reafirmando los valores de libertad, unidad, solidaridad e identidad que inspiró el General Manuel Belgrano.

Participaron de esta emotiva ceremonia estudiantes de la Escuela Primaria Nº 468 “Bernardo Vera y Pintado”, Escuela Primaria Nº 6049 “Tierra del Fuego”, Escuela Primaria Nº 6254 “General Enrique Mosconi”, Escuela Primaria Nº 847 “José Ignacio Centeno” y Escuela Particular Incorporada Nº 1124 “Santísima Virgen Niña”.



Durante el acto, el intendente Iván Sánchez dirigió unas palabras alusivas a la fecha, destacando la importancia de mantener vivos los valores que representa nuestra enseña patria y agradeciendo a las instituciones educativas, docentes, familias y vecinos por acompañar este emotivo momento.

Hacia el cierre, se entregaron certificados a las instituciones participantes y los alumnos compartieron una poesía y una canción especialmente preparadas para la ocasión.

La jornada concluyó con la interpretación de la Marcha a Mi Bandera y los presentes disfrutaron de chocolate caliente y bollos elaborados para celebrar esta significativa fecha patria.