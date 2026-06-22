Villa Ocampo: Acto oficial por el Día de la Bandera

La Municipalidad de Villa Ocampo llevó a cabo el acto oficial este sábado 20 de junio en Plaza Manuel Belgrano.

Durante la jornada, alumnos de 4° grado de las escuelas de la ciudad realizarán la Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional.

A continuación, el mensaje del intendente de la municipalidad de Villa Ocampo, Cristian Marega:



«Cada 20 de junio conmemoramos a Manuel Belgrano, quien enarboló por primera vez esta bandera a orillas del Río Paraná. Lo hizo en un momento de profunda incertidumbre, cuando la patria que recién nacía, no tenía mapa, ni certezas. Lo que tenía era una convicción: que un pueblo solo se sostiene si encuentra algo que los una más allá de sus diferencias.

Han pasado más de dos siglos, y hoy enfrentamos desafíos distintos a los de aquella época: la del trabajo que no siempre alcanza, la de las familias que reorganizan su economía mes a mes, la de los productores que dependen del clima, la de los jóvenes que necesitan encontrar un horizonte en su propia ciudad. Sin dudas que son retos distintos a los de 1812, pero exigen la misma respuesta que nos dejó Belgrano: la de no enfrentarlos solos.

En tiempos difíciles la identidad de nuestra comunidad nos enseña que frente a las dificultades, la única respuesta válida es una mayor unión para salir adelante. Villa Ocampo no se construyó con esfuerzos aislados, sino con la certeza de que nos necesitamos mutuamente. Hoy, más que nunca, es el momento de entrelazar las manos —el Estado, las familias, los emprendedores, las instituciones y los jóvenes— para transformar la complejidad del presente en la fuerza que edifique nuestro futuro. La bandera no es solo un paño que flamea en lo alto; es una actitud diaria. Es el reflejo de cada docente que entrega el alma en el aula, de cada vecino que se suma a la comisión barrial, de cada comerciante que levanta la persiana apostando a su pueblo, y de cada institución que tiende una mano donde hace falta.

La Villa Ocampo que soñamos no se improvisa: se planifica con una visión de futuro que construimos entre todos. Una ciudad se construye sumando la voz de los jóvenes, el esfuerzo de los trabajadores, la experiencia de los adultos mayores, la participación de las instituciones y el compromiso de cada sector productivo.

Por eso, sigamos caminando JUNTOS con honestidad y seriedad porque la unión que hoy homenajeamos no es un recuerdo del pasado, sino una tarea del presente que se logra con paciencia, diálogo, y con la generosidad de poner el interés común por encima del propio. Los invito a que hagamos realidad esa unión trabajando día a día por nuestra ciudad, recordando siempre el mandato que nos dejó Manuel Belgrano: «La unión es el baluarte más seguro de la felicidad de los pueblos».

¡Muchas gracias y feliz Día de la Bandera para todos!»