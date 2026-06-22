Villa Ocampo: Se realizó con gran éxito una nueva edición del JUPE con visita de autoridades Provinciales

El pasado sábado por la tarde, en las instalaciones del Club ARNO, se llevó a cabo una nueva edición del JUPE, una jornada destinada a fortalecer los lazos entre las distintas instituciones de adultos mayores de nuestra comunidad, promoviendo la participación, la integración y la recreación.

Del encuentro participaron integrantes del Club de Abuelos, Jubilados Nacionales, Jubilados Provinciales, el grupo Tratar de Estar Mejor, el Hogar de Ancianos San José y el grupo de newcom Jaaukas. Además, recibimos con gran alegría la visita de delegaciones provenientes de las localidades de Las Toscas y Lanteri, quienes compartieron una tarde de amistad y compañerismo.

Durante la jornada, los presentes disfrutaron de diferentes propuestas recreativas, sorteos, actividades deportivas adaptadas y un espacio de encuentro que permitió compartir experiencias y fortalecer vínculos entre las instituciones participantes. Asimismo, la cantina estuvo a cargo de la Escuela Municipal de Folklore Flor del Irupé, cuyos integrantes colaboraron activamente durante toda la jornada, contribuyendo al éxito del evento.

El encuentro contó con la presencia de importantes autoridades, entre ellas la secretaria de Políticas Sociales e Integración Social, Viviana Foresi; el director provincial de Desarrollo Territorial Zona Norte, Ramón Domingonera; el intendente Cristian Marega; los secretarios Luciana Luque, Maricel Corgniali y Miguel Merino; y la concejal Daina Ramírez, quienes acompañaron la actividad y destacaron la importancia de generar estos espacios de participación, inclusión y recreación para las personas mayores.

Desde la organización agradecieron a todas las instituciones, participantes, autoridades y colaboradores que hicieron posible esta nueva edición de la Tarde de Encuentro del JUPE, con un reconocimiento especial a la Escuela Municipal de Folklore Flor del Irupé por su compromiso y trabajo en la atención de la cantina.

De esta manera, la Municipalidad de Villa Ocampo continúa fortaleciendo espacios de encuentro, recreación y participación para las personas mayores, promoviendo una comunidad más inclusiva, activa y solidaria.