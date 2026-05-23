Se dio inicio al primer tramo de la 14° Travesía de Canotaje Jaaukanigás

La Municipalidad de Las Toscas informa que este sábado dio inicio el primer tramo de la 14° Travesía de Canotaje Jaaukanigás, una de las propuestas deportivas y turísticas más representativas de la región.

La largada se realizó desde el Puente Paranacito, en jurisdicción de El Rabón, con la participación de 87 kayakistas que comenzaron el recorrido por los riachos y humedales del Sitio Ramsar Jaaukanigás.

El arribo está previsto aproximadamente a las 16 h en el Club Pato Cuá de Las Toscas, donde se desarrollarán actividades de recepción y logística para los participantes.

En total, la travesía cuenta con 99 inscriptos provenientes de distintos puntos del país, entre ellos participantes de Córdoba, Santa Fe, Rosario, Coronda, Corrientes, Resistencia, Roldán, San Lorenzo, Formosa y localidades de la región. El resto de los kayakistas se incorporará este domingo para participar del segundo tramo de la travesía.

El evento es organizado de manera conjunta por las municipalidades de Las Toscas, Florencia y Villa Ocampo, junto a las comunas de El Rabón y Tacuarendí, fortaleciendo el trabajo regional para promover el turismo de naturaleza, el deporte y la valorización ambiental del Jaaukanigás.