Zona Fría: “Nación vuelve a trasladar los costos a las familias y a las industrias”

La vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, cuestionó los cambios al esquema de subsidios al gas natural impulsados por Nación y aprobados en Diputados. Advirtió que la medida perjudica a las provincias productivas del interior y afecta la competitividad. Y destacó el plan de infraestructura gasífera que ejecuta la Provincia, con seis gasoductos destinados a ampliar el acceso al gas natural para el sector productivo y las localidades del interior.

La vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, cuestionó este jueves en Rosario la media sanción otorgada por la Cámara de Diputados de la Nación al proyecto que modifica el régimen de subsidios al gas por Zona Fría. Según sostuvo, la iniciativa altera el esquema de financiamiento del gas residencial y vuelve a trasladar los costos energéticos a hogares e industrias, con especial impacto sobre las provincias productivas.



“Queremos destacar un tema que tiene que ver con lo productivo y con una cuestión totalmente coyuntural. Este aumento nacional del gas vuelve a poner los costos sobre las familias y las industrias, otra vez”, afirmó la funcionaria, al retomar los cuestionamientos realizados por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.



En ese sentido, advirtió que las consecuencias recaerán con mayor fuerza sobre el interior del país: “Los más perjudicados son las provincias del interior productivo. Hay que recordar todo lo que desde Santa Fe aportamos a la Nación y que después no vuelve”.



Coudannes sostuvo además que el debate excede el impacto sobre las tarifas domiciliarias y alcanza de lleno la competitividad industrial y la capacidad de crecimiento regional. “Hay que discutir una política energética que contemple las realidades productivas del interior”, señaló, y expresó preocupación por el efecto que estas medidas podrían tener sobre la actividad económica santafesina.

Inversión estratégica

Al mismo tiempo, contrapuso las decisiones nacionales con la estrategia energética impulsada por la gestión provincial. “Frente a un escenario nacional complejo, desde el Gobierno de Santa Fe elegimos el camino de la inversión estratégica. Invertimos, no guardamos los recursos: invertimos”, remarcó.



Como ejemplo, destacó el plan de infraestructura gasífera que ejecuta la Provincia, con seis gasoductos destinados a ampliar el acceso al gas natural para el sector productivo y las localidades del interior.



“Estamos construyendo seis gasoductos que llevarán gas natural de red a 266 industrias. Es una obra total de 610 kilómetros, que conectará a 45 localidades y beneficiará a más de 120.000 santafesinos”, enumeró.



Para la vocera provincial, el acceso a la energía debe ser una herramienta de desarrollo y no una limitación para la producción. “Tenemos una certeza: la energía debe ser la palanca que empuje el crecimiento provincial y no el cuello de botella que frene el potencial de Santa Fe”, afirmó.



Finalmente, reivindicó la posición de la provincia frente al escenario económico nacional: “Santa Fe no espera que el país la salve. Santa Fe lidera el cambio, y estas obras son un ejemplo concreto de cómo defendemos y profundizamos los intereses de nuestra provincia”.