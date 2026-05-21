Villa Ocampo proyecta un puerto multimodal y avanza en obras estratégicas

El intendente de Villa Ocampo participó de la apertura de la muestra “La Gran Vuelta del Arte” en el Complejo Arno y, en diálogo con Horacio Macuglia, se refirió al presente cultural de la ciudad y al ambicioso proyecto portuario que transformará la región.

En la mañana del jueves 21 de mayo, el intendente de Villa Ocampo, Cristian Marega, estuvo presente en la apertura de la muestra “La Gran Vuelta del Arte”, desarrollada en el Complejo Arno, donde además dialogó con Horacio Macuglia sobre distintos temas vinculados al crecimiento de la ciudad, la cultura y las obras estratégicas que proyectan un fuerte desarrollo regional.

Durante la entrevista, Marega destacó el valor cultural de la exposición y remarcó la importancia de preservar la historia y la identidad regional a través del arte. “La cultura también forma parte de la vida y de la sociedad. Esto nos enriquece mucho, porque permite aprender y ver la evolución histórica de nuestra región”, expresó.

El mandatario señaló además que la muestra refleja un recorrido histórico que conecta distintas épocas ligadas al río Paraná y al desarrollo de las comunidades ribereñas. “Es la historia viviente en imágenes. Uno puede observar cómo fuimos evolucionando desde los años 1600 y 1700 hasta la actualidad”, sostuvo.

Sin embargo, uno de los puntos centrales de la entrevista estuvo relacionado con el avance de las obras de infraestructura vinculadas al futuro portuario de Villa Ocampo y la conexión vial con la provincia de Corrientes mediante los puentes sobre el Paraná.

Marega confirmó que existen negociaciones avanzadas para que la provincia pueda adquirir hectáreas estratégicas destinadas al futuro sector portuario. “Estamos muy cerca de concretar acuerdos importantes para el desarrollo del puerto”, afirmó.

Asimismo, explicó que ya se trabaja conjuntamente con el sector privado y distintos organismos en la planificación del ente portuario y en nuevas zonificaciones urbanas y productivas. “Estamos muy entusiasmados con el futuro que se viene, porque ya no es algo lejano”, indicó.

En relación al perfil que tendría el futuro puerto, adelantó que todo apunta a la creación de un puerto multimodal, similar a otros grandes polos logísticos del país. “No solamente sería cerealero, sino también de abastecimiento de combustible, reparación de barcazas y talleres náuticos. Estamos hablando de algo grande, innovador y estratégico para la hidrovía”, expresó.

Finalmente, el intendente estimó que la finalización de los puentes podría concretarse entre octubre y noviembre de 2027, aunque aclaró que dependerá también de factores climáticos. Paralelamente, señaló que avanzarán obras complementarias como caminos, ripiado y conexiones logísticas.

La entrevista dejó en claro que Villa Ocampo comienza a proyectarse como uno de los puntos estratégicos más importantes del norte santafesino en materia logística, comercial y portuaria, en un escenario donde la integración regional y el desarrollo sobre la hidrovía aparecen cada vez más cerca de convertirse en realidad.

Gentileza: Antonio Paré