Villa Ocampo: Araujo presentó proyectos para regular monopatines eléctricos y cartelería política

El presidente del Concejo Municipal de Villa Ocampo, Mario Araujo, integrante del bloque Unidos y referente del PRO local, presentó una serie de proyectos de ordenanza orientados a actualizar normativas vinculadas a la movilidad urbana y al uso del espacio público.

Entre las iniciativas más relevantes se encuentra una propuesta para regular el uso de monopatines eléctricos y otros Vehículos de Movilidad Personal (VMP), una modalidad que viene creciendo de manera sostenida en la ciudad como alternativa de transporte económico, práctico y sustentable.

El proyecto plantea incorporar estos dispositivos al Código Municipal de Tránsito de Villa Ocampo, estableciendo reglas claras respecto a velocidad máxima, condiciones de circulación y medidas de seguridad obligatorias.

La iniciativa fija una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora, determina el uso obligatorio de casco homologado y chaleco reflectante, establece una edad mínima de 16 años y obliga a respetar las señales viales y las normas generales de tránsito. Además, prohíbe la circulación por veredas, zonas peatonales, rutas y autopistas, priorizando el uso de ciclovías y calzadas habilitadas.

El proyecto también contempla mayores facultades de control para inspectores municipales, quienes podrán realizar controles preventivos y aplicar sanciones conforme al régimen de infracciones vigente.

Regulación de la cartelería política

En paralelo, Araujo presentó otro proyecto destinado a regular la publicidad política estática en espacios públicos durante períodos electorales, con el objetivo de reducir la contaminación visual, mejorar la seguridad vial y garantizar igualdad entre las fuerzas políticas.

La propuesta establece límites específicos para la colocación de columneros, banners y pancartas, diferenciando la cantidad permitida en la zona céntrica y en sectores periféricos de la ciudad. También prohíbe la instalación de pasacalles, pintadas y pegatinas sobre espacios públicos o privados.

Además, el proyecto impone la obligación de retirar toda la propaganda política dentro de las 96 horas posteriores al acto electoral y prevé fuertes sanciones económicas para quienes incumplan las disposiciones establecidas.

Desde el bloque Unidos sostienen que estas iniciativas apuntan a modernizar la legislación local frente a nuevas realidades urbanas, promoviendo una ciudad más ordenada, segura y preparada para los desafíos actuales en materia de tránsito, convivencia y uso responsable del espacio público.

Las ciudades cambian y las normativas también deben hacerlo. Villa Ocampo comenzó a convivir con nuevas formas de movilidad y con campañas políticas cada vez más invasivas en el espacio público. Frente a ese escenario, resulta importante que existan debates serios y propuestas concretas que busquen ordenar, prevenir y garantizar reglas claras para todos.

Los proyectos impulsados por Mario Araujo abren una discusión necesaria sobre cómo queremos que evolucione nuestra ciudad. Regular no significa prohibir; significa organizar, prevenir riesgos y fortalecer la convivencia ciudadana. Ahora será el Concejo Municipal quien tendrá la responsabilidad de debatir y definir el alcance de estas iniciativas que ya comenzaron a generar interés en distintos sectores de la comunidad.

Gentileza: Antonio Paré