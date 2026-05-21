Villa Ocampo: Choque entre un tractor y una motocicleta en el acceso al área industrial

Dos mujeres que circulaban en el birrodado resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital local.

En la mañana del 21 de mayo de 2026, alrededor de las 9:15 horas, personal de la Comisaría 4ta. de la U.R. IX Villa Ocampo intervino en un accidente de tránsito ocurrido sobre Ruta Provincial 32, en el acceso al área industrial.

Por causas que se encuentran bajo investigación, el siniestro involucró a un tractor 500/4, conducido por un hombre mayor de edad domiciliado en la localidad, y una motocicleta 110 c.c., guiada por una mujer mayor de edad, quien viajaba acompañada por otra mujer, ambas vecinas de Villa Ocampo.

Como consecuencia del impacto, las ocupantes del birrodado resultaron lesionadas y fueron asistidas por personal del servicio de emergencias SIES 107, que procedió a trasladarlas al Samco local para su atención médica.

Las actuaciones continúan para determinar la mecánica del accidente.