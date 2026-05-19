Villa Ocampo invita a participar de la convocatoria 2026 de Espacio Santafesino

La Secretaría de Cultura y Comunicación de la Municipalidad de Villa Ocampo informa e invita a artistas, gestores culturales, colectivos, realizadores y hacedores culturales de la ciudad y la región a participar de la convocatoria anual del programa Espacio Santafesino, impulsado por el Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe.

Esta iniciativa provincial tiene como objetivo acompañar, fortalecer y promover proyectos culturales y artísticos santafesinos, generando oportunidades de desarrollo para creadores y trabajadoras/es de la cultura en distintas disciplinas.

La convocatoria contempla cuatro líneas de participación:

Editorial

Visuales Santafesinas

Audiovisual (producción de cortometrajes, desarrollo de largometrajes y postproducción)

Escena Santafesina

Las inscripciones permanecerán abiertas desde el 18 de mayo hasta el 10 de julio.

Las personas interesadas podrán acceder a las bases, condiciones y formularios de inscripción a través del sitio oficial del Ministerio de Cultura de la Provincia: https://www.santafecultura.gob.ar/convocatorias/

Asimismo, desde la Secretaría de Cultura se informa que en la Casa de la Cultura “Raúl Scalabrini Ortiz” se brindará acompañamiento y asesoramiento gratuito para la formulación y escritura de proyectos, con el propósito de facilitar la participación de artistas y trabajadores culturales locales en esta importante convocatoria provincial.

Desde el municipio se invita a toda la comunidad cultural de Villa Ocampo a aprovechar esta oportunidad para potenciar, visibilizar y concretar sus propuestas artísticas y creativas, fortaleciendo el desarrollo cultural de la región.