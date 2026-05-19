Las Toscas: La “Pirámide del Centenario” será escenario de una intervención artística colectiva

En el marco de los 216 años de la Revolución de Mayo, la ciudad de Las Toscas llevará adelante una jornada cultural y artística abierta a toda la comunidad, con una intervención colectiva en la “Pirámide del Centenario”. La actividad es organizada por la diputada provincial María del Rosario “Charo” Mancini, la Municipalidad de Las Toscas y el Archivo Histórico Tosquense, con la propuesta de compartir una tarde diferente, de encuentro, arte y mate entre vecinos.

La actividad se desarrollará el próximo lunes 25 de mayo, desde las 15:30 horas, en la Plaza Central “23 de Agosto”, con una propuesta que combinará historia, arte y encuentro comunitario.

Durante la tarde habrá actividades destinadas a las infancias, relatos sobre la historia local a cargo de Arnaldo “Tito” Binaghi, director del Archivo Histórico Tosquense, y la intervención “Arte Social Comunitario”, coordinada por la licenciada en Artes Plásticas Mariela Dall Agnol.

Además, el artista Pablo Bari realizará una obra en vivo, mientras que la musicalización estará a cargo de Héctor Monza.

La iniciativa busca generar un espacio de participación y reflexión colectiva en torno a una fecha patria significativa, promoviendo el encuentro de vecinos y expresiones culturales locales.

En un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, la propuesta invita también a fortalecer los valores de unidad, identidad y compromiso con nuestra historia, reivindicando el sentido de pertenencia tanto a nuestra patria argentina como a nuestra comunidad local.

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