Villa Ocampo: Últimos 3 terrenos disponibles del Loteo COTELVO

COTELVO Servicios ofrece los últimos tres terrenos de la primera etapa del Loteo COTELVO, el mayor proyecto de inversión inmobiliaria de la cooperativa, aportando al desarrollo urbano de la ciudad.

Cada lote tiene 300 m2 (10 x 30 mts) y están a la venta con una entrega inicial y financiación en hasta 60 cuotas.

Cuentan con desagües pluviales, cordón cuneta con mejorado de calzada, agua potable, cloacas, energía eléctrica, alumbrado público y fibra óptica para las conexiones de internet, telefonía, alarmas y cámaras de seguridad.

Para mayor información, acérquese a la sede de COTELVO Servicios, calle Belgrano 1268; Tel. 466336; Email: [email protected]