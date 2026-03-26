Las Toscas: Comenzó el Juicio Oral contra un hombre acusado de abuso sexual agravado

En la mañana del miércoles 25 de marzo de 2026 dio inicio en la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de la ciudad de Las Toscas el juicio oral y público contra Gustavo Adrián Sosa, imputado por delitos de abuso sexual con acceso carnal calificado y agravado por la convivencia, además de amenazas calificadas, tenencia de arma de fuego y lesiones.

El proceso es llevado adelante por el fiscal Norberto Carlos Ríos, en representación del Ministerio Público de la Acusación, mientras que la defensa del imputado está a cargo de los abogados Mariana Oroño y Federico Kiener. El tribunal que tendrá a su cargo el dictado de la sentencia está integrado por los magistrados Claudia Graciela Bressan, Martín Gauna Chapero y la presidenta Norma Noemí Sen.

Durante la primera jornada se desarrollaron los alegatos de apertura de ambas partes y se procedió a la reproducción de la cámara Gesell, considerada un elemento relevante dentro de la causa. Además, prestaron declaración cinco testigos, entre ellos profesionales que intervinieron en la atención de la presunta víctima.

El cronograma del juicio prevé la continuidad de las audiencias los días jueves 26 y viernes 27 de marzo, con la declaración de nuevos testigos propuestos por ambas partes. En tanto, el lunes 30 se llevarán a cabo los alegatos de clausura, mientras que el veredicto se conocería el miércoles 1° de abril.

En cuanto a las pretensiones de las partes, el fiscal solicitó una pena de 20 años de prisión efectiva, mientras que la defensa pidió la absolución del imputado y su inmediata libertad o, en su defecto, una calificación legal menor con una eventual pena de cumplimiento condicional.

El caso se enmarca en delitos contra la integridad sexual, considerados de especial gravedad, y continúa bajo análisis del tribunal interviniente.

Gentileza: Las Toscas Multimedios