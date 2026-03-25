Villa Ocampo: Melgarejo destacó el título en Paraná y confirmó el calendario 2026 del vóley ocampense

El profesor Luis “Pato” Melgarejo analizó el presente deportivo tras la consagración en Paraná y adelantó los torneos que se realizarán este año en Villa Ocampo.

En la mañana del 24 de marzo, en una entrevista brindada al programa Estilo Propio, que se emite por FM 99.9 Onda Cien y 96.1 Renacer FM del Grupo de Medios Jaaukanigás, el profesor Luis “Pato” Melgarejo se refirió al presente del vóley local tras la reciente consagración en el torneo disputado en la ciudad de Paraná, Entre Ríos.

Melgarejo expresó su satisfacción por el logro obtenido, destacando que se trata de la cuarta participación consecutiva en este torneo, donde ya habían logrado un campeonato en su primera presentación y semifinales en ediciones posteriores, logrando ahora nuevamente el título. En ese sentido, explicó que este torneo representa una medida importante para evaluar el trabajo realizado durante la pretemporada y el nivel competitivo del equipo.

El profesor aclaró además que en esta categoría se desempeña como asistente técnico, siendo el entrenador principal Alejo Sácher, con quien conforma un equipo de trabajo en la conducción del plantel, colaborando en aspectos técnicos y tácticos.

En relación al torneo, remarcó que el equipo logró ganar todos los partidos disputados, perdiendo solamente dos sets en toda la competencia, lo que marca el buen nivel del conjunto. También destacó el crecimiento del vóley en el norte santafesino y especialmente en Reconquista, señalando la importancia de contar con competencia regional fuerte para elevar el nivel deportivo.

Por otra parte, Melgarejo confirmó el calendario deportivo 2026 que tendrá como sede a Villa Ocampo. Entre los eventos más importantes, anunció que los días 24, 25 y 26 de abril se realizará el tradicional torneo sub-14 y sub-18 pre internacional. Además, este año se incorporará por primera vez un torneo sub-12 en el mes de mayo, mientras que en septiembre se disputará la tradicional Copa Challenger para las categorías sub-13 y sub-16 en ambas ramas.

El entrenador también destacó el desempeño del vóley femenino, señalando que en un torneo disputado en la ciudad de Las Parejas, la categoría sub-13 obtuvo el campeonato y la sub-16 logró el subcampeonato, resaltando el alto nivel competitivo que existe en la provincia en la rama femenina.

Finalmente, Melgarejo subrayó el esfuerzo que realiza la subcomisión y la institución para sostener la actividad deportiva en el actual contexto económico, remarcando la importancia de mantener la calidad organizativa de los torneos, especialmente en aspectos como la alimentación y la atención a las delegaciones, características que distinguen a los eventos organizados en Villa Ocampo a nivel nacional.

Gentileza: Antonio Paré