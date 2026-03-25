Cristian Marega: “Defender la Democracia“

En la jornada del martes 24 de marzo, se llevó a cabo en la plaza San Martín de la ciudad de Villa Ocampo el acto oficial en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, al cumplirse 50 años del golpe de Estado ocurrido el 24 de marzo de 1976.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades locales, representantes de instituciones y vecinos que se acercaron para acompañar este momento de reflexión y memoria colectiva. Durante el acto, uno de los oradores fue el intendente Cristian Marega, quien dejó un mensaje centrado en la importancia de la memoria y la defensa del sistema democrático.

En su discurso, el mandatario local expresó que se trata de “un día especial para reflexionar, recordar a quienes ya no están, a quienes han sufrido y a quienes han luchado para que hoy nuevamente tengamos democracia”. En ese sentido, remarcó que la memoria “es el puente entre el pasado y el presente, la que nos invita a no olvidar y nos permite sostener día a día el sistema democrático, la justicia social y todo lo bueno que hemos conseguido como sociedad”.

Asimismo, el intendente destacó la importancia de transmitir estos valores a las nuevas generaciones, señalando que “como comunidad debemos enseñar que sostener el sistema democrático es lo que siempre tiene que ocurrir”, y concluyó afirmando que el lema “Nunca Más debe ser un verdadero emblema en el corazón de los argentinos y no sólo una insignia en la educación”.

El acto se desarrolló en un marco de respeto y reflexión, reafirmando el compromiso de la comunidad con la memoria, la verdad y la defensa permanente de la democracia.

Gentileza: Antonio Paré