Cotelvo: Nuevo sistema de comunicación con los usuarios

COTELVO Servicios implementará próximamente un nuevo sistema de comunicación con todos los usuarios mediante la aplicación Whatsapp; a través de la cual se brindará todo tipo de información relacionada con la prestación de los servicios (recomendaciones, cortes, etc) e inclusive se distribuirán las facturas digitales.

Por tal motivo, se convoca a todos los usuarios que aún no informaron su número de contacto de Whatsapp a que se acerquen a la sede de COTELVO o se comuniquen al Tel. 466336 ó 112, a los fines de ser incorporado a la base de datos para recibir de inmediata y particular las comunicaciones de la cooperativa.