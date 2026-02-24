Michlig anunció la construcción del nuevo edificio del Instituto Superior del Profesorado N° 26

«En 15 días la empresa adjudicataria comenzará la obra con la obligación que esté finalizada para el próximo inicio del ciclo lectivo”, indicó Michlig, al agregar que “esta es otra gran obra que la SOÑAMOS, la GESTIONAMOS y la CONCRETAMOS, gracias a un gobierno provincial PRESENTE”.

El senador provincial Felipe Michlig, junto al diputado Marcelo González, en cumplimiento de distintas actividades en apoyo a la educación pública, visitó la ciudad de Ceres en donde concretó la entrega de equipamiento y aportes del Fondo de Atención de Necesidades Inmediatas (FANI) a distintas instituciones educativas, formuló anuncios de nuevas carreras terciarias y el inminente inicio de la construcción del nuevo edificio del Instituto Superior del Profesorado N° 26.

Durante el curso de las actividades también estuvieron presentes concejales de la ciudad, integrantes del Departamento Ejecutivo Municipal y el titular de la empresa adjudicataria Mariano Panetto, responsable de la ejecución de la obra, entre otros.

Nuevo edificio del ISP N° 26



Las autoridades provinciales y locales se hicieron presentes en el predio donde se construirá el nuevo edificio del Instituto Superior del Profesorado N° 26 de la ciudad de Ceres, una obra estratégica para el fortalecimiento del sistema educativo y la ampliación de oportunidades de formación para jóvenes de toda la región.

El senador Felipe Michlig agradeció especialmente al gobernador Maximiliano Pullaro y a los ministros del Poder Ejecutivo provincial “por las respuestas concretas en favor de los ceresinos y de muchos jóvenes de la región”, remarcando la importancia de la obra para la comunidad educativa.

El legislador precisó que el edificio contará con 1.100 metros cuadrados cubiertos y semicubiertos, con una inversión superior a los 2.000 millones de pesos, y tendrá un plazo de ejecución de diez meses, estimándose su finalización para fines de este año o comienzos del próximo. «El inicio de obra está previsto para mediados de marzo, a cargo de la empresa Panetto, cuyo titular nos acompaña”.



Michlig subrayó además que el nuevo edificio permitirá mejorar el funcionamiento del Instituto Superior del Profesorado N° 26 y también de la Escuela N° 413, que comparte el espacio, brindando condiciones edilicias acordes a las necesidades actuales.

Entrega de aportes FANI a instituciones educativas

Por otra parte, las autoridades visitaron la Escuela Especial N° 2039 “César Eugenio Raponi”, en donde fueron recibidos por la directora Romina Velázquez y las vicedirectores Daniela Díaz y Paola Scolastri.

En la oportunidad, y en representación del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro de Educación José Goity, se concretó la entrega de aportes del Fondo de Atención de Necesidades Inmediatas (FANI):

– Escuela Especial N° 2039 : aporte destinado a la compra de mobiliario escolar (10 conjuntos unipersonales y un conjunto para dirección), recibido por el equipo directivo.

: aporte destinado a la compra de mobiliario escolar (10 conjuntos unipersonales y un conjunto para dirección), recibido por el equipo directivo. –EMPA N° 1336: aporte destinado a la adquisición de 20 conjuntos unipersonales, recibido por su directora Eva Mansento.

En la ocasión el senador Felipe Michlig destacó que “pedidos de FANI que antes demoraba meses o años hoy se concretan en pocos meses, permitiendo que las escuelas cuenten con los recursos necesarios al inicio del ciclo lectivo”.

Más de $1.500 millones en aportes FANI

Asimismo, destacó la magnitud de la inversión educativa en el departamento San Cristóbal, indicando que “ya se han entregado más de $1.500 millones en aportes FANI, destinados a arreglos edilicios, ampliaciones y equipamiento escolar, de los cuales más de $243 millones corresponden a instituciones de la ciudad de Ceres”.

El legislador también subrayó el avance del programa provincial “1000 Aulas”, detallando que ya se inauguraron nuevas aulas en distintas escuelas del departamento y que actualmente cinco aulas se encuentran ejecutadas o en construcción, incluyendo establecimientos de gestión pública y privada.