Provincia amplía la cobertura de salud mental y mejora la movilidad para las fuerzas de seguridad

Las medidas incluyen el refuerzo en transporte, alojamiento en Rosario para agentes que provengan de otros departamentos, y cobertura integral en salud mental para efectivos y sus familias. Se enmarcan en la mejora de las condiciones laborales del personal policial y penitenciario.

El Gobierno de la Provincia, a través de los ministerios de Justicia y Seguridad, de Salud y de Economía, anunció la implementación de las nuevas acciones destinadas a fortalecer las condiciones laborales del personal policial y penitenciario, con eje en el bienestar integral, la accesibilidad a los destinos de servicio y la cobertura sanitaria.



En la sede de Gobierno en Rosario, la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad, Georgina Orciani, explicó que se trata del fortalecimiento y mejora de programas ya existentes. “Hemos trabajado en optimizar la frecuencia del transporte, entendiendo que existe un desequilibrio geográfico entre los lugares de reclutamiento y los destinos de servicio. La zona sur presenta mayor demanda de efectivos, mientras que el mayor reclutamiento se concentra en el norte provincial”, señaló.



En ese marco, anunció la incorporación de dos nuevas unidades que conectan la ciudad de Santa Fe con el departamento Castellanos, facilitando el acceso a Rafaela y Frontera. Además, se reforzaron los traslados entre Rosario y Venado Tuerto, y desde la ciudad de Santa Fe hacia Vera y San Javier.



Asimismo, se sumaron paradas intermedias para optimizar los recorridos: en el trayecto Santa Fe-Rosario se incorpora una parada en el kilómetro 141 mediante una unidad tipo Traffic de la Policía; mientras que en el recorrido Rosario-Santa Fe se establecen paradas en los kilómetros 0, 11 (zona del peaje) y 141. Estas modificaciones buscan reducir la necesidad de concurrir a las terminales de ómnibus y minimizar los inconvenientes derivados de los traslados.

Alojamiento en Rosario

Otra de las medidas apunta a resolver el hospedaje del personal que presta servicio en Rosario y que proviene de otros departamentos. A partir del 1 de marzo, el Gobierno Provincial implementará un sistema de alojamiento destinado a los efectivos de Vera que se desempeñan en las Unidades Regionales II, IV, VI y VIII.



La iniciativa permitirá que los agentes que lo requieran puedan pernoctar en la ciudad, en una primera etapa focalizada en Rosario debido a su alta concentración de personal.

Mayor cobertura en salud mental

En materia sanitaria, Orciani anunció la conformación de una unidad de gestión tripartita integrada por los ministerios de Economía -a través de Iapos-, de Salud y de Justicia y Seguridad, orientada a diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas de salud mental destinadas al personal de seguridad.



Entre las medidas en desarrollo se encuentra la garantía de cobertura del 100 % en medicamentos vinculados a tratamientos de salud mental para los efectivos incluidos en el programa de Iapos, así como para quienes se incorporen en el futuro.



Además, el programa ampliará su alcance al grupo familiar de los agentes, permitiendo el acceso a asistencia terapéutica. “El objetivo es abordar integralmente la salud mental del entorno familiar, entendiendo que el bienestar del agente también depende de su núcleo cercano”, indicó la funcionaria.



Por su parte, el secretario de Gestión y Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Salud, Gonzalo Chiesa, destacó que el abordaje tripartito permitirá construir una política pública integral. Explicó que se trabajará en dos líneas principales: la capacitación de los equipos que se desempeñan en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad y el fortalecimiento de estrategias de prevención.



Finalmente, el coordinador del Programa de Prevención y Detección Temprana de Enfermedades de Iapos, Pablo Ríos, subrayó la relevancia de incluir a las familias en el esquema de asistencia: “No es posible que un agente desempeñe plenamente su servicio si un familiar directo atraviesa un padecimiento de salud mental. Por eso, resulta fundamental garantizar el acceso a la atención para todo el grupo familiar”, concluyó.