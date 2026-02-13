Villa Ocampo: La Municipalidad recuerda los beneficios por pago anual de Patente e Inmobiliario

La Municipalidad de Villa Ocampo, a través de la Administración Provincial de Impuestos (API), informa a los contribuyentes que ya se encuentra vigente el beneficio del 35% de descuento para quienes opten por cancelar en un solo pago anual los impuestos de Patente e Inmobiliario Urbano.

Este importante descuento está destinado a incentivar el cumplimiento tributario y aliviar la carga económica de los vecinos que decidan abonar el total del período anual de manera anticipada.

Para acceder al beneficio, es indispensable realizar el pago total anual antes de la fecha de vencimiento de la primera cuota, fijada para el 23 de febrero de 2026.

Desde el Municipio se invita a la comunidad a aprovechar esta modalidad de pago, que representa un ahorro significativo, y se recuerda que ante cualquier duda o consulta los contribuyentes pueden acercarse a las oficinas correspondientes o informarse por los canales oficiales.