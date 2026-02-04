Las Toscas: Gestiones con ministros y funcionarios provinciales

El intendente Iván Sánchez gestionó distintos proyectos vinculados a obras públicas, seguridad, ambiente y maquinaria, entre otros temas, durante un viaje de dos días a la capital provincial.

En ese marco, mantuvo reuniones con el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez; el administrador y subadministrador de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo y Sergio Cardozo; el secretario de Municipios y Comunas, Horacio Ciancio; el secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa; y representantes de otras áreas gubernamentales.

Junto al ministro de Obras Públicas se abordó la posibilidad de concretar obras de recuperación de estabilizados, nuevas obras de pavimento, la consolidación del camino a la costa, acueductos y la construcción de edificios educativos, de seguridad y justicia.



En Vialidad Provincial se acordó avanzar en un convenio de obra para un acceso seguro a la Ruta Provincial Nº 100 y en un comodato de maquinarias, además de plantear la necesidad de reparación de dicha ruta.

Por su parte, con el secretario de Municipios y Comunas se trataron temas vinculados a obras menores, el Programa Brigadier, la compra y reparación de maquinarias y los índices de gestión.

Con el ministro de Ambiente, quien visitará la ciudad durante el fin de semana, se abordaron temas relacionados con la constitución de reservas naturales, centros ambientales, gestión de residuos y el saneamiento del arroyo.

Con el secretario de Gestión de Registros se coordinó la futura firma de programas vinculados a la protección de la propiedad, matrimonios y cesión de vehículos; además de convenios para certificación de firmas y capacitaciones destinadas a fortalecer el entramado de instituciones locales.



Asimismo, el intendente realizó un seguimiento de los proyectos de defensa contra inundaciones y de los estudios de niveles y desagües necesarios para la concreción de un proyecto integral de pavimentación. También llevó adelante otras gestiones ante los ministerios de Desarrollo Humano, ASSAL, la Legislatura provincial y la Universidad Nacional del Litoral, entre otros estamentos.

”Fueron dos días de muchas reuniones y gestiones en Santa Fe que demuestran el gran compromiso de las autoridades políticas y del Gobierno Provincial con Las Toscas, acompañando las distintas necesidades y proyectos que venimos trabajando para lograr, en el mediano plazo, mejoras muy importantes para nuestra ciudad. Por eso agradezco al Gobierno Provincial, encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, que siempre demuestra una gran predisposición para atender cada uno de los temas que planteamos”, destacó el intendente Iván Sánchez.