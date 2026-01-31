Santa Fe envió un equipo de brigadistas para el control de incendios forestales en Chubut

La delegación, que partió esta madrugada desde Rosario, está integrada por 30 personas de Bomberos Voluntarios, Bomberos Zapadores y la Brigada de Atención y Prevención de Emergencias (BAPE).

En el marco de la emergencia por los incendios forestales que se registran en la provincia de Chubut, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe envió esta madrugada un equipo de 30 brigadistas para colaborar en las tareas de control y mitigación del fuego.



La decisión se adoptó luego que la Provincia recibiera una comunicación formal de la Agencia Federal de Emergencias del Ministerio de Seguridad de la Nación, firmada por su secretario ejecutivo, Santiago Hardie, en la que se solicitó la colaboración de brigadistas forestales santafesinos ante la reactivación del fuego y el estado crítico de la situación en Chubut.



Frente a este escenario, el gobernador Maximiliano Pullaro dispuso la conformación y envío de un contingente de brigadistas forestales certificados, integrado por bomberos voluntarios, bomberos zapadores y personal de Protección Civil.



En una primera etapa, el contingente trabajará durante 12 días en la localidad de Cholila, departamento Cushamen, donde realizará tareas de extinción de incendios y enfriamiento en zonas afectadas. Está previsto que el equipo llegue a la zona el domingo por la mañana, para ponerse a disposición del comando operativo y comenzar de inmediato con las tareas. Mientras tanto, otro grupo de brigadistas permanece en Santa Fe en estado de alerta, para relevar a quienes están viajando en un lapso aproximado de 12 días



La delegación está a cargo de la Secretaría de Protección Civil de Santa Fe y forma parte del esquema de cooperación interjurisdiccional ante emergencias de gran magnitud.



Brigadistas capacitados



Al respecto, el director provincial de Gestión de Riesgos del Área Metropolitana Rosario, Carlos Dolce, destacó la capacitación del personal santafesino: “Uno de los puntos fuertes que tienen nuestros brigadistas es la formación. La provincia cuenta con recursos humanos altamente especializados, Santa Fe tiene más de 300 brigadistas forestales certificados a través del Plan Nacional de Manejo del Fuego”.



Sobre la complejidad del escenario, el funcionario subrayó la necesidad de adaptar los recursos técnicos: “la geografía de las zonas afectadas obliga a adecuar los medios; hoy se trabaja con comunicación satelital”, explicó, y confirmó la incorporación de nuevo equipamiento. “Se presentaron nuevos equipos, bombas de alta presión, nuevos trajes, mangueras y otros recursos. Estamos equipados y preparados para ese desafío”.



Para el desarrollo de la misión, el equipo se trasladó con diez camionetas especialmente equipadas con sistemas de combate 500, herramientas de zapa, motosierras, motobombas y bombas portátiles Mark 3, utilizadas para la extracción de agua desde ríos y cursos naturales.