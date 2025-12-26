Villa Ocampo: Torneo de Voley no Federado

Los días sábado 27 y domingo 28 de diciembre, el Complejo ARNO será sede del Torneo de Vóley no federado, en ramas femenina y masculina. Una propuesta que combina deporte, competencia y pasión por el vóley.



Las inscripciones continúan abiertas: los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 3482 543832 o 3482 508950.