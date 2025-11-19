Las Toscas: Más vecinos se benefician con el programa Banco Solidario

El martes 18 de noviembre, en la sala de conferencias municipal de Las Toscas, junto a miembros del gabinete y las trabajadoras sociales, se llevó adelante una nueva instancia del Programa Banco Solidario, acompañando a vecinos y vecinas que fortalecen sus oficios y emprendimientos.

En este encuentro, el secretario de Gobierno, Juan Manuel Chamorro, expresó su alegría y gratitud por la posibilidad de que más familias puedan avanzar con sus proyectos y seguir creciendo. Así, las personas beneficiarias firmaron la documentación para continuar con el retiro de las herramientas adquiridas mediante el crédito.

El Banco Solidario impulsa la autonomía, el trabajo y nuevas oportunidades para nuestra comunidad.