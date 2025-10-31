Villa Ocampo: Llega el Programa «Cortos 72 horas»

La Municipalidad de Villa Ocampo, junto al Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe, invita a toda la comunidad ocampense a participar del desafío audiovisual “Cortos 72 Horas”, una propuesta creativa que está destinada específicamente a jóvenes de 4to, 5to y 6to años de las escuelas secundarias con el objetivo de realizar un cortometraje en solo tres días.



Desde el 5 al 8 de noviembre, el Complejo Arno de Villa Ocampo será sede de esta experiencia que combina arte, técnica y trabajo en equipo, convocando a todos los actores de la sociedad a estar atentos y predispuestos, pues la puesta en práctica de las producciones audiovisuales se desarrollarán en diversos espacios públicos.



“Cortos 72 Horas” es un programa muy importante que promueve la producción audiovisual local de los jóvenes, el intercambio cultural y el desarrollo de nuevas miradas a través del lenguaje cinematográfico.

Además, el sábado 8 de noviembre, a las 20:30 hs., en el Complejo Arno, se desarrollará el festival de cortos; en ese marco se expondrán las producciones realizadas por jóvenes representantes de todas las escuelas del distrito Villa Ocampo.

Organizan: Municipalidad de Villa Ocampo y Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe