Villa Ocampo: Charla – Taller sobre Seguridad Vial en el Jardín Anexo N°78

El lunes 27 de octubre, el área de Inspectoría, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Participación Ciudadana de la Municipalidad de Villa Ocampo, llevó a cabo una charla-taller en el Jardín Anexo N°78, centrada en temas de seguridad vial, señales de tránsito y las acciones correctas en la vía pública.



La actividad contó con la participación activa de alumnos y docentes del establecimiento, quienes pudieron aprender de manera didáctica la importancia de respetar las normas viales y promover hábitos responsables en la comunidad.



Estas acciones forman parte del compromiso del municipio con la educación y la concientización ciudadana, buscando fortalecer desde la primera infancia una cultura del respeto y la seguridad en la vía pública.