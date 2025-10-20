Villa Ocampo: Avisos Parroquiales de la Parroquia «Inmaculada Concepción»

Se deja a continuación los Avisos Parroquiales del 20 al 26 de octubre de 2025.

MARTES 21:

20:00 hs: Misa en acción de gracias por el año escolar del ISPI N° 9094 en el Templo.

MIÉRCOLES 22:

17:00 hs: Misa en el Hospital.

No habrá Misa ni Celebración en el Templo.

JUEVES 23:

20:00 hs: Misa en el Templo.

VIERNES 24:

08:00 a 20:00hs: Adoración al Santísimo en el Templo.

No habrá Misa ni Celebración en el Templo.

SÁBADO 25:

18:00 hs: Misa en Capilla Virgen de Itatí (Villa Adela).

18:00 hs: Misa de Primeras Comuniones en el Templo.

20:00 hs: Misa en el Templo.

DOMINGO 26: Trigésimo Domingo durante el año.

08:00 hs: Misa en el Templo.

09:30 hs: Misa de Primeras Comuniones en Capilla Jesús Misericordioso (Isleta Centro).

18:00 hs: Misa de Primeras Comuniones en Capilla San José (Villa Ocampo).

20:00 hs: Misa en el Templo.