Villa Ocampo: Avisos Parroquiales de la Parroquia «Inmaculada Concepción»

Se deja a continuación los Avisos Parroquiales del 20 al 26 de octubre de 2025.
MARTES 21:
20:00 hs: Misa en acción de gracias por el año escolar del ISPI N° 9094 en el Templo.
MIÉRCOLES 22:
17:00 hs: Misa en el Hospital.
No habrá Misa ni Celebración en el Templo.
JUEVES 23:
20:00 hs: Misa en el Templo.
VIERNES 24:
08:00 a 20:00hs: Adoración al Santísimo en el Templo.
No habrá Misa ni Celebración en el Templo.
SÁBADO 25:
18:00 hs: Misa en Capilla Virgen de Itatí (Villa Adela).
18:00 hs: Misa de Primeras Comuniones en el Templo.
20:00 hs: Misa en el Templo.
DOMINGO 26: Trigésimo Domingo durante el año.
08:00 hs: Misa en el Templo.
09:30 hs: Misa de Primeras Comuniones en Capilla Jesús Misericordioso (Isleta Centro).
18:00 hs: Misa de Primeras Comuniones en Capilla San José (Villa Ocampo).
20:00 hs: Misa en el Templo.
BONO DE AYUDA A LA FORMACIÓN SACERDOTAL: Siguen disponibles y podrán solicitarse en Secretaría Parroquial. El costo es de $ 20.000., pudiendo pagarse en 10 cuotas de $ 2.000 cada una.