Florencia: El Tribunal Electoral de Santa Fe sancionó a Fabio Villa y Marcela Muchut con multas millonarias

El Tribunal Electoral de la Provincia de Santa Fe resolvió aplicar sanciones económicas a Fabio Horacio Villa y Marcela Carina Muchut, luego de analizar la denuncia presentada por los apoderados de la alianza “Más para Santa Fe”.

En el fallo, el organismo dispuso una multa de quince millones de pesos ($15.000.000) para Villa y de diez millones de pesos ($10.000.000) para Muchut, conforme al artículo 5° de la Ley N° 12.080, destinando el monto total a Cáritas Argentina.

La resolución, firmada digitalmente por los integrantes del tribunal Alfredo Ivaldi Artacho, Roberto Héctor Dellamonica, Pablo Daniel Ayala y Roberto Héctor Falistocco, fue emitida el 16 de octubre de 2025 y ordena registrar, notificar y archivar el expediente.

Desde el Partido Justicialista, fuerza que integra la alianza denunciante, anticiparon que continuarán con las acciones legales para que se garantice el cumplimiento de la sanción y se investiguen posibles irregularidades durante el proceso electoral.

A pesar de la condena impuesta por el Tribunal Electoral, Fabio Villa asumirá la intendencia de Florencia, lo que generó repercusiones políticas y críticas por parte de la oposición, que cuestiona la falta de medidas adicionales que impidan su asunción.

Con esta decisión, el Tribunal marcó un precedente en materia de responsabilidad y ética electoral, destacando la importancia del respeto a los principios republicanos y a la transparencia democrática en la provincia.

Gentileza: Florencia Hoy