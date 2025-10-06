La Diputada Mancini se suma al mes de concientización sobre el cáncer de mama

En el marco del mes de octubre, dedicado a la concientización sobre el cáncer de mama, La Diputada Provincial María del Rosario “Charo” Mancini , junto a la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC) presidida por Graciela Da Silva, llevan adelante una agenda de actividades destinada a promover la prevención y la detección temprana de esta enfermedad.

La primera de ellas será una charla de concientización que se realizará el jueves 9 de octubre a las 19:00 horas en el Centro de Empleados de Comercio de Villa Ocampo, con la participación de la La médica oncóloga Gabriela Orlando y la Lic. en Psicooncología Lucila Gazze. Asimismo, a partir del viernes 10 de octubre se habilitará el registro para que las mujeres interesadas puedan acceder de manera gratuita a una mamografía. Finalmente, el sábado 25 de octubre se llevará a cabo una caminata por las calles de la ciudad hasta la Plaza Belgrano, marcando el cierre de las actividades del mes rosa y reafirmando la importancia del cuidado de la salud.

“Acompañamos al LALCEC en cada una de sus actividades porque la prevención y la concientización son fundamentales”, expresó Mancini.

El cáncer de mama es uno de los principales desafíos de salud para las mujeres en nuestro país, pero cuando se detecta a tiempo tiene grandes posibilidades de superarse. Por eso resulta indispensable impulsar acciones que acerquen la prevención y el cuidado de la salud a todas.

“Como legisladora, mi compromiso es estar cerca y brindar lo necesario para que todas puedan contar con las herramientas que permitan cuidarse”, concluyó Mancini.