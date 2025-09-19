CODESELT: Corte de suministro eléctrico

CODESELT informa a sus asociados y usuarios que, según comunicado de la Empresa Provincial de la Energía, el próximo sábado 20 de septiembre, se realizará un corte total del suministro eléctrico en el horario de 12:00 a 16:00 horas aproximadamente.

Este corte se debe a tareas de mantenimiento en la Subestación Transformadora Las Toscas y afectará a la localidad de Las Toscas y a la zona rural bajo servicio de CODESELT.

Las tareas se llevarán a cabo únicamente si las condiciones climáticas lo permiten.

El servicio será restablecido una vez finalizados los trabajos, sin previo aviso.

Agradecemos la comprensión de todos nuestros usuarios.

