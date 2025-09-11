Villa Ocampo: Se repusieron los 200mts de cables robados del alumbrado público de calle Storni

La Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Villa Ocampo finalizó los trabajos de reposición de los 200 metros de cables del alumbrado público de la calle Storni, que conecta el barrio FOPROVI con la Ruta Provincial 32; el que había sido objeto de robo el pasado 20 de mayo, con un perjuicio al erario público que superó los cinco millones de pesos.



Llegar con iluminación especial a todos los barrios de la ciudad forma parte de una de las principales líneas de acción de la actual gestión municipal; las inversiones que se están realizando para su mantenimiento, renovación tecnológica y obras de ampliación, son las más importantes en la historia ocampense.