El senador Michlig informó sobre la cobertura de cargos judiciales claves para el Dpto. San Cristóbal

Se proponen 3 jueces para distintos fueros de los tribunales de San Cristóbal. Jura del nuevo Fiscal de Ceres.

El senador Felipe Michlig informó sobre el ingreso de pliegos para la designación de 3 jueces de distintos fueros en la circunscripción Judicial N° 5, distrito San Cristóbal -entre otros- remitidos por el gobernador Maximiliano Pullaro para su tratamiento por la Asamblea Legislativa, de acuerdo con lo previsto por los Artículos 54, inc. 5 y 86 de la Constitución Provincial.

El Senador Michlig celebró “esta decisión gubernamental por la que veníamos gestionando junto al Diputado Marcelo González para cubrir cargos judiciales vacantes claves para el mejor funcionamiento de la justicia departamental y así ir completando el mapa judicial para brindar respuestas idóneas a la ciudadanía”. A su vez agregó que “hoy nos toca agradecer este gran paso tanto al gobernador Maximiliano Pullaro, como al la vicegobernadora Gisela Scaglia, a los ministros Fabian Bastia (Gobierno e Innovación Pública) y Pablo Cococcini (Seguridad y Justicia), como así también al secretario de Justica, Santiago Mascheroni y todos los integrantes del consejo de la magistratura”.

Por otra parte, Michlig confirmó que “otra buena noticia es que mañana jurará como titular de la nueva Fiscalía Adjunta de la ciudad de Ceres, el Dr. Emiliano Martín Odriozola” -a partir de una Ley de su autoría-, quien dependerá del Fiscal Regional de la Circunscripción Judicial N° 5, Dr. Carlos Vottero.

Pliegos de Jueces para San Cristóbal

Los pliegos de los postulantes para quienes se solicita acuerdo legislativo -remitidos por el Gobernador Pullaro– a instancias del Consejo de la Magistratura (Resolución N° 030 de fecha 15 de abril de 2025 y según lo dispuesto en el Decreto 659/24), que en el caso de la de la Circunscripción Judicial N° 5, tribunales de San Cristóbal, son los siguientes.

– Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Penal: SAN CRISTÓBAL: Abg. ÁLAMO, Cecilia Raquel (Clase 1979 – M.I. 27.052.750).

–Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral (FUERO PLENO): CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL N° 5, TRIBUNALES CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE SAN CRISTÓBAL, DISTRITO JUDICIAL N.º 10: Abg. MAREGA, Alexis Matías (Clase 1991 – M.I. 35.770.354).

Tratamiento de los Pliegos

Por otra parte, el senador Michlig adelantó que los pliegos se comenzarán a tratar el miércoles 03/09 a las 09hs., cuando se reúna la Comisión de Acuerdos que preside la diputada Lionella Cattalini y que el senador integra.

En la oportunidad se realizará la Apertura Pliegos, con todos los antecedentes, enviados por el Poder Ejecutivo para cubrir los cargos judiciales propuestos.