Las Toscas: Imputaron y dejaron presos a los hermanos Chamorro por el homicidio de «Juanchi» Escobar

El viernes 29 de agosto de 2025, en los Tribunales de Las Toscas, el fiscal Nicolás Maglier imputó a los hermanos Walter Chamorro, 35; y Miguel Chamorro, 44, por el homicidio de Juan Eduardo «Juanchi» Escobar, 47.

Durante la audiencia, Maglier solicitó la prisión preventiva sin plazo para ambos, mientras que la defensora pública Valeria Lapissonde pidió su libertad.

Finalmente, la jueza Natalia Palud hizo lugar al pedido del fiscal, otorgándoles a ambos hermanos la prisión preventiva sin plazos.

La calificación imputada fue «homicidio simple en calidad de coautores» y, ahora, la causa pasa a manos del fiscal Juan Carlos Koguc.

El pedido de justicia de los familiares

La familia de Escobar encabezó dos marchas esta semana exigiendo justicia. La primera se realizó el miércoles pasado y la segunda este viernes por la mañana, con concentración en la plaza 23 de Agosto y posterior movilización hasta la Oficina de Gestión Judicial.

Durante las manifestaciones hablaron familiares directos, entre ellos la madre y Juliana Pérez, la sobrina de Escobar, reclamando que ambos hermanos queden detenidos.

«Una persona muy querida. Vivía de changas, vivía del trabajo diario que podía tener en la ciudad de Las Toscas y encontró la muerte de una manera muy trágica… Todos sus hijos estuvieron acompañando la manifestación», confirmó el periodista Narciso Medina en Radio HOY.

Lo que pudo notar es que el caso conmueve y divide a la comunidad, ya que tanto la víctima como los agresores son vecinos de Las Toscas.

Recordemos el caso

Durante la madrugada del domingo 24 de agosto de 2025, alrededor de las 03:40 horas, personal de la Comisaría de Las Toscas acudió a un llamado que alertaba sobre una pelea en la vía pública, frente a una vivienda ubicada en calle 19 -entre 14 y 16- del Barrio San Felipe.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a tres hombres tendidos en el suelo. Juan Eduardo Escobar, 47; quien presentaba 5 heridas punzantes en el cuerpo, dos en el abdomen, una en el dorso, una en la mano izquierda y una más en el hombro izquierdo; mientras que Walter Chamorro, 35; y Miguel Chamorro, 44; mostraban lesiones por golpes en el rostro y la cabeza.

Según testimonios recogidos en el lugar, el hecho se habría originado cuando Escobar se encontraba en la vereda de su domicilio y fue abordado por los hermanos Chamorro, con quienes inició una discusión que derivó en una pelea. En el transcurso del enfrentamiento, uno de los agresores sacó un arma blanca para herir a la víctima, que intentó defenderse en todo momento.

Finalmente, los tres fueron trasladados al hospital Samco de Las Toscas. Los hermanos Chamorro quedaron internados bajo custodia policial, en tanto que Escobar fue derivado al Hospital Regional de Reconquista, desde donde después confirmaron su fallecimiento, cerca de las 07:00 del mismo domingo.

