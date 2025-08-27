Para la 4ª Circunscripción Judicial: Juraron los nuevos fiscales subrogantes

El martes 26 de agosto de 2025, en su salón de actos de la capital provincial, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe tomó juramento a los Dres. Norberto Carlos Ríos, Nicolás Aureliano Maglier y Juan Carlos Koguc como fiscales subrogantes de la Fiscalía Regional N° 4 de Reconquista, dependiente del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la provincia.

Los tres profesionales se desempeñaban anteriormente como fiscales adjuntos en la misma circunscripción judicial.

Participaron de la jura el presidente Roberto Falistocco; los ministros Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Daniel Erbetta, Jorge Baclini, Rubén Weder y la ministra Margarita Zabalza; el procurador general Jorge Barraguirre; y el fiscal regional Rubén Martínez.