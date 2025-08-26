10° Remate Anual de Reproductores de la Unión Agrícola de Avellaneda

La Consignataria de Hacienda de la Unión Agrícola de Avellaneda realizará el 10° Remate Anual de Reproductores el sábado 30 de agosto a partir de las 14 horas, en el Establecimiento La Familia, ubicado en El Timbó, sobre Ruta Nacional 11 km 807.



En esta edición especial, participarán reconocidas cabañas del norte argentino:

Don Pedro

San Simon

El Mataco

El Quebracho

Doñamagda

Los Guasunchos

Surcos

El evento contará con transmisión en vivo por streaming, lo que permitirá seguir las alternativas del remate desde cualquier punto del país.



Como es habitual, se ofrecerán condiciones comerciales especiales, con facilidades de financiación pensadas para acompañar al productor.

Para más información, contactarse con los comerciales de la Consignataria de Hacienda de UAA: