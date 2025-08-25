Record histórico de ballenas en Península Valdés: Más de 2100 ejemplares en temporada 2025

Durante un nuevo censo aéreo de monitoreo de Ballena Franca Austral realizado por el Laboratorio de Mamíferos Marinos del CESIMAR-CONICET, se contabilizaron 2.110 ejemplares de ballena Franca Austral, lo que marca un récord histórico para la región.



El relevamiento, que forma parte del programa científico de seguimiento de la especie, registró 77 grupos de cópula, 381 individuos solitarios y 826 madres con sus crías. La cifra sorprendió a los investigadores, ya que supera ampliamente los registros de años anteriores: en 2024 se contabilizaron 1.468 ejemplares y en 2023, 1.237.



“Estamos frente a una temporada única. El crecimiento constante de la población nos invita a proyectar el futuro del turismo de avistaje con gran optimismo”, destacaron desde el equipo científico.



Extensión de la temporada y beneficios para viajar



La notable presencia de ballenas llevó a las autoridades municipales y provinciales a analizar la extensión de la temporada a partir de 2026, con el objetivo de iniciarla un mes antes para potenciar la actividad, considerada una de las más importantes para el turismo de Chubut.



En paralelo, Puerto Madryn anunció un programa de promociones y descuentos especiales vigentes hasta el 15 de diciembre de 2025, en conjunto con el Ente Mixto de Promoción Turística, la Cámara Argentina de Turismo de Chubut y la Asociación Argentina de Agencias de Viajes de Península Valdés.



Entre las propuestas se incluyen tarifas reducidas en hoteles y hospedajes, beneficios en restaurantes y confiterías, rebajas en tiendas de productos regionales y atractivos descuentos en excursiones emblemáticas de la ciudad, como salidas de avistaje de ballenas —tanto costero como embarcado—, salidas de snorkel con lobos marinos, y experiencias de buceo.



Entre ellas, JetSMART lanzó una promoción exclusiva con hasta 30 % de descuento en vuelos entre Buenos Aires y Trelew, aplicando el código promocional MADRYN en compras realizadas hasta el 8 de diciembre. El beneficio es válido para viajar todos los fines de semana, desde los viernes a las 10:00 am hasta los lunes a las 10:00 am, con al menos 10 días de anticipación en la compra.



Toda la oferta de beneficios está disponible en una landing page de fácil acceso a través del sitio oficial del destino: https://madryn.travel/beneficios/

Más información



Web: http://www.madryn.travel/

En todas las redes: @ madryn.travel

Whatsapp: +54 9 280 466 5688



Es importante destacar que los servicios recomendados en esta guía están habilitados y disponibles según la información proporcionada en la página web oficial de Puerto Madryn. Se recomienda a los visitantes verificar la disponibilidad y condiciones específicas de cada servicio antes de planificar sus actividades, asegurando así una experiencia turística satisfactoria y sin contratiempos.



Sobre Puerto Madryn



La ciudad está ubicada en la Costa Noreste de la provincia de Chubut y es la puerta de entrada principal a Península Valdés, área natural protegida y declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO en 1999. Ballenas Francas, elefantes y lobos marinos, pingüinos de Magallanes , delfines, orcas y numerosas especies de fauna terrestre y aves se transforman en los protagonistas de este entorno natural único. Algunos puntos turísticos a visitar cercanos a Puerto Madryn, son: la Isla de los Pájaros, Puerto Pirámides, Punta Delgada, Caleta Valdés y Punta Norte, entre otras grandes atracciones de la zona. Es importante destacar que Madryn fue declarada Capital del Buceo por la Cámara de Diputados en la Argentina. Además cuenta con una amplia oferta científico-cultural entre la que destaca el centro de interpretación Ecocentro Pampa Azul, el Museo Municipal de Arte y su propuesta gastronómica, entre otras opciones.