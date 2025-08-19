En Ceres se entregaron certificados a Promotores Gerontológicos y aportes a localidades de la región

En el marco del Programa del Curso de Promotores Gerontológicos, 30 alumnas recibieron sus certificados. Por otra parte, se entregaron recursos del Programa “Ventanilla única” para Suardi, San Guillermo y Constanza.

Este lunes, el Senador Michlig junto al diputado Marcelo González y la intendenta de Ceres, Alejandra Dupouy, encabezó el acto de entrega de certificados del Curso de Promotores Gerontológicos, promovido por la Secretaría de políticas Sociales a cargo de Viviana Foresi, dependiente del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano que conduce la ministra Victoria Tejeda.

Posteriormente las autoridades entregaron aportes provinciales del Programa “Ventanilla Única” en representación del gobernador Maximiliano Pullaro, la vicegobernadora Gisela Scaglia y con el acompañamiento de Roberto «Tito» Vergé, secretario de Vinculación Territorial Estratégica del Gobierno de Innovación Pública, que conduce el ministro Fabián Bastia.

Durante el acto desarrollado en el Liceo Municipal de Ceres, también se destacó la presencia del director territorial del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, Pablo Doro, concejales y representantes del gabinete municipal, promotores gerontológicos y capacitores.

Promotores Gerontológicos

Las autoridades ministeriales explicaron que “el curso, que constó de 120 horas cátedra, permitió la capacitación de 30 alumnas y contó con la participación de 7 disertantes. La propuesta tuvo como finalidad brindar herramientas para la atención y acompañamiento de personas mayores, aportando una salida laboral y un servicio fundamental para la comunidad”.

En sus palabras, el senador Michlig valoró la importancia de este tipo de capacitaciones que “no sólo brindan herramientas para mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores, sino que también representan una oportunidad laboral concreta para quienes concluyen el curso”.

Registro de promotoras gerontológicas

Asimismo, el Senador destacó “el compromiso de las autoridades locales y provinciales en la generación de políticas públicas que permitan seguir ampliando estas instancias de formación en distintas localidades del departamento San Cristóbal”.

Por su parte, se anunció que “se trabaja en la conformación de un registro de promotoras gerontológicas, que será publicado en la página web de la Municipalidad de Ceres, a fin de visibilizar a las personas capacitadas y garantizar un valor de referencia justo para sus servicios”.

Entrega de aportes a gobierno locales de la región

En el marco de la agenda de actividades en Ceres, durante un acto desarrollado en la municipalidad el senador Felipe Michlig, el diputado Marcelo González, junto a la intendenta Alejandra Dupouy, encabezaron un acto de entrega de aportes de Ventanilla Única del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, en representación del gobernador Maximiliano Pullaro, la vicegobernadora Gisela Scaglia y con el acompañamiento de Roberto «Tito» Vergé, secretario de Vinculación Territorial Estratégica del Gobierno de Innovación Pública, que conduce el ministro Fabián Bastia.

En esta oportunidad, recibieron aportes:

–Municipalidad de Suardi: $8.000.000 para la Fiesta Provincial del Sorgo y las Industrias Lácteas. (recibidos por los secretarios Eliana Peger y Gonzalo Cauda).

-Municipalidad de San Guillermo: $1.000.000 para el Mes de las Infancias y una resolución de $1.000.000 para el Encuentro de Autos Clásicos y Antiguos. (recibido por la coordinadora de Cultura y Turismo Ana Laura Ríos).

-Comuna de Constanza: $1.000.000 para la Fiesta Provincial del Locro y la Empanada. (recibido por el presidente comunal de Constanza, Claudio Cuaranta).

El senador Michlig destacó que “estos aportes reflejan la decisión del Gobierno Provincial de estar presente en cada rincón del territorio, acompañando a municipios, comunas e instituciones, más allá del tamaño de los eventos o las localidades, con el objetivo de fortalecer las tradiciones, la cultura y la vida comunitaria de nuestra región”.