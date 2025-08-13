Mancini: “El turismo y la producción local son motores para el desarrollo de nuestro norte”

El domingo pasado, la diputada provincial Charo Mancini participó de la inauguración del Circuito Interpretativo Aloe Vera del Jaaukanigás y de un almacén de productos naturales, un nuevo atractivo en Las Toscas que integra naturaleza, producción local y turismo ecológico.

El emprendimiento, impulsado por Carena Zamar junto a su padre y socios Edgardo y Adrián Binaghi, contó con la presencia del director de Turismo de la Zona Norte, Samuel Zager, el intendente electo de Las Toscas, Iván Sánchez, autoridades regionales, productores, familiares, amigos y medios de prensa. “Este circuito no sólo pone en valor un recurso natural como el aloe vera, sino que abre oportunidades de empleo y fortalece el turismo en nuestra región”, expresó Mancini.

El recorrido interpretativo permite conocer las propiedades del aloe vera, sus múltiples usos y los subproductos que se elaboran a partir de él. En este sentido, la legisladora subrayó: “Cada iniciativa que promueva la identidad productiva y el turismo sostenible del norte santafesino es una inversión en nuestro desarrollo”.