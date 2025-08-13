Las Toscas: El intendente César López en diálogo con instituciones locales

Durante la semana, el intendente a cargo César López continuó manteniendo reuniones con diversas instituciones y organizaciones locales, con el propósito de potenciar el diálogo y la colaboración.

Estos encuentros buscan generar un espacio de trabajo conjunto que permita abordar los desafíos y aprovechar las oportunidades de la ciudad de manera articulada.

«Queremos fortalecer el vínculo entre el gobierno municipal y la sociedad civil, promoviendo la participación ciudadana y la construcción de políticas públicas más inclusivas y efectivas», expresó el intendente a cargo, quien remarcó la importancia de unir esfuerzos para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y resolver los problemas que afectan a la comunidad.