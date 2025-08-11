Gisela Scaglia respaldó la producción frutillera en Coronda

La vicegobernadora desarrolló una agenda de fin de semana que incluyó el sábado por la noche su presencia en la cena de agasajo a los productores frutilleros, previa a la Fiesta Nacional de la Frutilla en Coronda, donde ratificó el acompañamiento del Gobierno provincial a la producción. El domingo al mediodía participó del Almuerzo Tradicional de las Fiestas Patronales San Ignacio de Loyola, en Campo Piaggio.

La vicegobernadora Gisela Scaglia participó el sábado por la noche de la cena de agasajo a los productores frutilleros, previa a la 66° Fiesta Nacional de la Frutilla, donde ratificó el acompañamiento del Gobierno de Santa Fe de cara a la cosecha que se viene, poniendo en valor al interior productivo y el trabajo de las familias frutilleras.

“La frutilla es emblema de Coronda en la Argentina. Detrás de cada cosecha hay familias que arriesgan y trabajan todo el año; nuestro compromiso es estar, apoyar y acompañar”, destacó Scaglia.

Además, remarcó que el objetivo del gobierno provincial es “apuntalar la producción con obras, servicios y herramientas que mejoren la competitividad y el empleo local”, y sostuvo: “Vamos a soñar en grande y a trabajar con el intendente y los productores para que esta edición sea un punto de partida: una gran cosecha y una gran fiesta”.

La actividad reunió a productores, autoridades y vecinos de Coronda y la región, entre ellos Victoria Tejeda, ministra de Igualdad y Desarrollo Humano; Pablo Olivares, ministro de Economía; Daniel Dilena, vicepresidente de Lotería; Leonardo Diana, senador por el departamento San Jerónimo; Ricardo Ramírez, intendente de Coronda; y Miguel García, presidente de la Asociación de Productores Frutihortícolas de Coronda; en una noche de reconocimiento al esfuerzo que sostiene una de las economías regionales más representativas de Santa Fe.

La Fiesta Nacional de la Frutilla continuará con su calendario hacia los días 7, 8 y 9 de noviembre, con actividades culturales, espectáculos y la elección de su representante.

El domingo al mediodía, la vicegobernadora también estuvo presente en el Almuerzo Tradicional de las Fiestas Patronales San Ignacio de Loyola, en Campo Piaggio, donde compartió la celebración junto a vecinos y autoridades, entre ellos el Senador Leonardo Diana y el Presidente Comunal Adrián D’ Angelo.

“Campo Piaggio es parte de mi historia y mi infancia. Conozco de lleno esta comunidad y me alegra ver cómo progresa, cuidando sus instituciones y soñando con proyectos que vamos a hacer realidad”, finalizó Scaglia