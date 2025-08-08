Reconquista: Licitarán la tercera vía que conectará con Avellaneda

El martes 12 de agosto de 2025, a las 12:00 horas, se realizará el acto de licitación para la construcción de la tercera vía de conexión vial entre Reconquista y Avellaneda. El encuentro tendrá lugar en el Club Atlético Adelante, ubicado en Bolívar al 2534, de Reconquista.

La obra, que busca mejorar la circulación entre ambas ciudades y fortalecer la infraestructura regional, será presentada oficialmente ante autoridades locales y provinciales.

La actividad es impulsada por los municipios de Reconquista y Avellaneda, junto al senador Orfilio «Chacho» Marcón y el gobierno de Santa Fe Provincia.