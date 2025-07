Boleta en papel: una ley que pone en el centro a quienes quedaron afuera de la digitalización

El diputado Sergio Rojas impulsa una propuesta concreta, inclusiva y profundamente humana: que nadie quede atrás en la era digital, garantizando a los usuarios de servicios públicos en Santa Fe la posibilidad de recibir sus boletas en papel.

En un contexto donde los trámites digitales se imponen como única vía posible, el diputado provincial Sergio “Chiqui” Rojas presentó un proyecto de ley que establece el derecho de las personas usuarias de servicios públicos a solicitar sus boletas en formato papel, sin costos adicionales y mediante un trámite simple, presencial y accesible.

“No se trata de ir contra el progreso ni de frenar la modernización. Se trata de que ese avance no deje a nadie atrás. Mientras haya personas sin conectividad real o sin posibilidad de comprender el nuevo lenguaje digital, el papel tiene que seguir siendo un derecho”, expresó el diputado.

El proyecto plantea que el formato papel esté disponible para quienes lo soliciten, de manera gratuita y sin requisitos tecnológicos o bancarios, mediante un trámite simple y presencial. Se prioriza a personas mayores, con discapacidad, en zonas de baja conectividad o sin acceso a internet o dispositivos.

No poder acceder a la información básica de una factura —monto, vencimiento, consumo— significa no poder planificar, no poder reclamar, no poder decidir. Por eso, esta iniciativa pone en el centro el derecho a estar informado y a elegir.

“La boleta de papel no es un capricho: para muchas personas sigue siendo una necesidad”, remarcó Rojas. “Esta ley es una herramienta concreta de justicia y equidad”.

La propuesta surge del encuentro y charlas con instituciones como el Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales de Vera y el pedido de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe a la EPE de garantizar boletas en papel a quienes así lo requieran.