Villa Guillermina: otro caso de violencia de género

El sábado 19 de julio de 2025, Noemí Daniela Barbona, 29; vecina del Barrio Luján de Villa Guillermina, denunció en la Comisaría 8va haber sido víctima de una brutal agresión física por parte de su esposo, Rubén Alberto Cataneo, 33; domiciliado en el complejo de 8 viviendas del Barrio Itatí.

Ante el hecho, caratulado como «lesiones leves calificadas por el vínculo», personal policial inició una investigación penal preparatoria y se constituyó en el domicilio del acusado. Allí se procedió a su detención, dando cumplimiento a la orden emitida por el fiscal Valentín Hereñu del Ministerio Público de la Acusación de la Unidad Fiscal Reconquista.

Un padre que clama justicia: «No queremos que le pase lo mismo que a mi hija»

En medio de la conmoción por el caso, Martín Ovando, padre de Analia Ovando, 25; asesinada por su ex pareja Samuel Gómez, se presentó en la comisaría de Villa Guillermina. Sus declaraciones reflejan la angustia ante otro episodio de violencia de género que, según sus palabras, revive el trauma de su familia.

«Nuevamente en la comisaría, yo soy el papá de Analia Ovando, fue asesinada el jueves a la madrugada y hoy estamos viviendo algo casi igual, y nos toca el corazón…» , expresó Ovando, visiblemente afectado.

Mientras señalaba a la denunciante, Daniela Barbona, el padre de Analia sostuvo: «Acá tenemos una mujer que vino a hacer la denuncia, mire cómo está, su marido anoche le pegó, casi la mató, mire cómo está esta mujer. Por favor pedimos que alguien la ayude, que no le pase lo que nos pasó, pedimos, por favor, encarecidamente, que nos ayuden, miren cómo está esta mujer, golpeada por todos lados».

Con tono desesperado, pidió intervención urgente de las autoridades: «Daniela vino a la comisaría a hacer la denuncia, ojalá que le hagan caso, ojalá que llegue a la mano quien tiene que llegar, a las autoridades».

«Por favor, le pedimos encarecidamente, esta mujer, tiene hijos, también tiene sus hijos, ojalá que no pase lo que pasó con mi hija… que no le vengan a quitar la vida a esta mujer también… Por favor, que tomen las medidas que hay que tomar y que la justicia haga algo… que no pase lo que pasó» , concluyó.

Las declaraciones de Martín Ovando reflejan el dolor de la familia de Analia— quien en la noche del sábado volvió a manifestarse frente al edificio de la comisaria en pedido de justicia—, y el temor de que otro caso de violencia termine con un desenlace fatal.