Villa Ocampo: Se inauguró la remodelación del Centro Operativo del 107

Se trata de un espacio refuncionalizado en la Terminal de Ómnibus, con recursos del Programa Fonres del Ministerio de Salud de la provincia y gestionado por la Municipalidad. El espacio brinda mejores condiciones para los trabajadores del Sies 107 y fortalece la red de atención de emergencias y traslados en el norte santafesino.

El gobierno provincial inauguró este miércoles la remodelación del Centro Operativo Territorial del Sistema Integrado de Emergencias y Traslados 107, en la ciudad de Villa Ocampo, que funcionará en la planta alta de la Terminal de Ómnibus de la localidad. La obra fue posible gracias al financiamiento del Programa Fonres (Fondo para la Reparación de Efectores de Salud) del Ministerio de Salud de Santa Fe, solicitado y ejecutado por la Municipalidad local.



Los trabajos incluyeron impermeabilización de paredes, instalación de divisorias interiores con placas de yeso, nuevas instalaciones eléctricas, cambio de aberturas internas y pintura general del edificio, lo que permitió transformar un espacio que se encontraba en desuso en un centro clave para la atención de urgencias y traslados sanitarios.



“Es una alegría enorme poder concretar estas mejoras junto al gobierno provincial, y en este caso junto al equipo del Ministerio de Salud”, expresó el intendente de Villa Ocampo, Cristian Marega, durante la inauguración. “Estamos trabajando permanentemente para mejorar la salud pública en nuestra localidad. Este espacio estaba abandonado y ahora fue refuncionalizado, y esas cosas mejoran la calidad de atención y las condiciones de trabajo para los equipos”, agregó. Además, destacó la celeridad en la gestión a través del Fonres y anticipó que “vamos a presentar un nuevo proyecto de la Municipalidad para sumar a este centro operativo, el espacio techado para las ambulancias”.



La habilitación del nuevo centro forma parte de una estrategia de descentralización y fortalecimiento de la red de atención de emergencias en el norte santafesino. “En la Región de Salud de Reconquista tenemos una Central de Emergencias y de Derivaciones, que está ubicada en la ciudad de Avellaneda, y contamos con tres centrales operativas: en Vera, Golondrina y Villa Ocampo, distribuidas estratégicamente para recibir solicitudes de emergencias y traslados, y dar respuesta dentro de la red de atención, lo más cerca posible del lugar donde vive cada santafesino”, explicó el secretario de Logística Integrada y Articulación de Redes del Ministerio, Jorge Stettler.



En ese sentido, subrayó que “Villa Ocampo cuenta con un hospital en la localidad y la posibilidad de derivar cuando es necesario a un efector muy potente, como es el de Reconquista. Hoy podemos resolver entre el 80 y 90 por ciento de las situaciones de salud en la región, pero queremos llegar al 100 para evitar que las personas tengan que atenderse lejos del lugar donde viven”.

También participaron del acto la directora de la Región de Salud – Nodo Reconquista, Luciana Ramoa; el director provincial de Emergencias, Esteban Ledesma; y el delegado regional de la provincia en Reconquista, Oscar Duarte, entre otras autoridades.

Ambulancias para garantizar el acceso a la red de salud



El nuevo centro se enmarca en un plan provincial que ya renovó la flota de ambulancias y reorganizó los circuitos de traslado en todo el territorio. “La red está fortalecida por la decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro de comprar 174 vehículos, la compra más grande de la historia, que fue distribuida con un criterio sanitario en el territorio y que estamos trabajando junto a nuestra ministra de Salud, Silvia Ciancio, porque no se trata solamente de contar con el recurso sino de hacer un uso eficiente”, remarcó el funcionario.



Actualmente, la provincia cuenta con más de 460 ambulancias operativas que recorren alrededor de 800.000 kilómetros por mes, agregó Stettler. “Nos encontramos con una flota deteriorada, abandonada en talleres, en la calle, en hospitales, pero esa no es hoy la situación de los vehículos. Hoy tenemos en promedio un vehículo nuevo o en perfectas condiciones por cada localidad de la provincia, no solo para emergencias sino también para trasladar pacientes con enfermedades crónicas que no podrían llegar a centros de mayor complejidad si no fuera por el trabajo en red de la salud pública”, concluyó Stettler.