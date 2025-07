Cuidado, créditos muy caros; no caer en la trampa del dólar

El sistema financiero satisface cada vez menos a los emprendedores, por sus tasas altas y plazos cortos. Los agentes económicos deberían optar por aprovechar las altas tasas en pesos y en dólares.

Informe de Salvador Di Stefano

Desde la salida del cepo el 11 de abril del año 2025, al 26 de junio del año 2025 los depósitos privados en pesos aumentaron el 10,1% y los depósitos en dólares el 5,4%.

Para ese mismo rango de fechas, los préstamos al sector privado en pesos aumentaron el 15,3%, y los préstamos al sector privado en dólares el 14,6%.

Como se puede apreciar los préstamos crecen a mayor velocidad que los depósitos, si nos enfrentamos a un posible escenario de suba de encajes, las financiaciones deberán crecer a futuro a un ritmo menor que los depósitos. En este contexto, luce muy probable que el sistema financiero este viendo reducir su capacidad para seguir incrementando préstamos si no tenemos por delante un aumento considerable en los depósitos.

En la actualidad la tasa pasiva se ubica en torno del 33% anual, mientras que las expectativas de inflación se ubican entre un 16% y 18% a un año vista, esto implica que los bancos están pagando tasas de intereses reales súper positivas.

Si proyectamos una tasa de devaluación entre el 10% y 12% anual, la tasa en dólares es elevadísima. Estamos hablando de tasas reales en pesos del 13,7% anual, y en dólares del 19,8% anual.

Esto nos indica que las inversiones en pesos son altamente recomendadas para los inversores, pero son un salvavidas de plomo para el que busca un financiamiento.

Las tasas de financiamiento en pesos para pymes se ubican en torno del 45% al 60% anual, mientras que en dólares las tasas se ubican entre el 9% y 12% anual, dependiendo si estas o no en la cadena de la exportación, que son tasas más bajas que las que obtienen los que están en la cadena de venta local.

Nos preocupa que los bancos estén perdiendo liquidez, que no logren incrementar depósitos en pesos y dólares, al mismo ritmo que aumentan las financiaciones. En algún momento, se va a producir una escasez de financiamiento, que hará espiralizar la tasa, y esto traerá como correlato problemas en la morosidad de los bancos.

Las compras de dólares en el sistema financiero entre la salida del cepo y el 31 de mayo se ubicaron en U$S 3.477 millones, y en el mismo lapso los depósitos en dólares privados subieron U$S 1.039 millones, esto implica que se compraron U$S 2.438 millones que fueron retirados del banco para ir al colchón.

Conclusiones

Desde la salida del cepo, aumento la demanda de financiamiento, por encima de la colocación de depósitos en el sistema, lo que nos da una señal de alerta, ya que los bancos pierden liquidez, sube la tasa de interés, y aumenta la morosidad del sistema financiero.

Desde la salida del cepo, los argentinos adquieren más dólares en el sistema, pero no pierden la costumbre de transformarlo en un canuto que va al colchón, saliendo del sistema, y no permitiendo que se transformen en depósitos para que ayuden en la reconversión en los negocios de las compañías, vía mayor financiamiento. Los depósitos en dólares a un año rinden el 5,5% anual.

Los cambios en las normativas bancarias podrían derivar en menos oferta de financiamiento en el mercado, lo que invita a que los agentes económicos desarrollen negocios con capital propio, y no con dinero de terceros que se están ofreciendo a tasas muy elevadas.

En la medida que el dólar no baje del piso de la banda, no veremos incrementar el stock de pesos, por ende, estamos lejos de que la tasa de interés baje en el mercado.

Si los ahorristas lejos de depositar o circular más dólares, adquieren esta moneda y la llevan al colchón, lo que lograran es potenciar las posibilidades de una caída en la actividad económica.

El sistema se auto regula, si los argentinos salen a comprar dólares y lo transforman en canuto, van a generar un escenario de iliquidez, que hará que las tasas se ubiquen en niveles muy elevados, y que obliguen a más de un emprendedor a desprenderse del canuto para equilibrar las cuentas de su empresa.

Comprar dólares no es una buena opción, reconvertir la empresa y trabajar con capital propio es el camino. Para los que tengan dólares, y quieran aprovechar las altas tasas en pesos, ya sea en el sistema bancario o en el mercado de capitales, es una oportunidad única.

Todos los caminos conducen al peso; el dólar en los próximos meses tendrá un desempeño inferior a lo que evidenciaron Boca y River en el mundial de clubes.