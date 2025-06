Se rescata deuda, buena noticia para los bonos

Las buenas licitaciones del tesoro, y el rescate de deuda del BCRA son buenas señales para los bonos. Una mejora en el clima mundial puede favorecer una baja en el riesgo país.

Informes de Salvador Di Stefano

En la licitación del día viernes pasado la secretaria de finanzas colocó letras por $ 6.367 billones, esto significó una renovación del 167,6% del vencimiento del día. El excedente de $ 1.975 billones fue depositado en el Banco Central, y con dicho monto se va a proceder a comprar al BCRA sus tenencias de AL30 por el Valor Nominal U$S 470 millones, y GD30 por el Valor Nominal de U$S 986 millones. Esto implica que no hay expansión de pesos, se baja stock de deuda y se capitaliza al Banco Central.

Estamos en un entorno financiero muy propicio para Argentina, se colocaron U$S 2.000 millones en una operación REPO a una tasa del 8,5% anual (la tasa a un año en Estados Unidos está a 4,1% anual), más dos bonos en pesos por U$S 2.000 millones a una tasa escrita del 29,5% anual.

En la actualidad el bono en pesos con vencimiento en el año 2030 cotiza en $ 110,5 y tiene una tasa interna de retorno del 27,7% anual, mientras que el bono AL30 tiene una tasa de retorno del 13,0% anual, si comparamos la tasa de retorno de ambos bonos, para igualar rendimientos, esto estaría descontando una devaluación del 13% anual.

Entre el día 17 y 18 de junio se llevará adelante la reunión del comité de política monetaria de la Reserva Federal, todo hace presuponer que no modificara la tasa de interés de corto plazo que se ubica entre el 4,25 y 4,5% anual, esta decisión quedo firme desde el 18 de diciembre del año 2024. La media del mercado cree que los aranceles terminaran impulsando el índice de precios a la suba, por ende, son muy cuidadosos a la hora de tomar medidas anticipatorias, que luego tendrían que revertir. En el viejo continente, el Banco Central de Inglaterra el 8 de mayo del año 2025 bajo la tasa de corto plazo al 4,25% anual, mientras que el Banco Central Europeo fue mucho más agresivo y bajo la tasa al 2,15% anual el 5 de junio pasado.

Las tasas de retorno de los bonos de tesorería americano a 10 años se ubican en el 4,4% anual, mientras que el bono a 10 años en Argentina, el AL35 rinde el 11,6% anual, esto implica que el riesgo país comparando ambos títulos se ubica en 720 puntos. Este riesgo país luce elevado en función del superávit fiscal que tiene Argentina, y el saneamiento que viene realizando en el Banco central.

Si el bono AL35 subiera a la zona de U$S 75 tendría una tasa de retorno del 9,9% anual, y esto nos dejaría con un riesgo país de 550 puntos, que sería optimo para volver a los mercados voluntarios de crédito.

Sería ideal que Argentina logre conseguir en el mercado los dólares necesarios para refinanciar el capital de la deuda a vencer, de esta forma mantendría el nivel actual de reservas, y le daría más solidez al Banco Central. El nuevo título debería salir con un cupón alto, con el fin de tener una baja volatilidad y sea del apetito de los inversores. En la actualidad el que compra bonos en dólares argentinos cobra entre los meses de enero y julio, sería ideal que el nuevo bono salga mercado con vencimiento entre los meses de abril y octubre, de esa forma un inversor que compra deuda argentina podría tener un vencimiento cada 3 meses.

Lo que viene, lo que viene

Tendremos una semana muy activa, conoceremos el índice de precios mayorista y construcción, la balanza comercial, indicadores de empleo, venta en supermercados y centros de compra.

Parecería que Iran va a desescalar el conflicto bélico con Israel, por eso se observa una baja en el precio del petróleo, que está impactando sobre las acciones petroleras Argentinas.

Los bonos deberían estar más firmes en Argentina, el gobierno esta colocando deuda a tasas razonables, lo que consolidaría a las reservas por encima de los U$S 40.000 millones.

No descartamos que el Banco Central haga compra de dólares en bloque dentro de la banda de intervención, eso le daría dólares genuinos al ente rector, y tendríamos emisión respaldada por dólares. Podría ingresar en breve, un crédito de U$S 1.700 millones a un consorcio de empresas petroleras que están construyendo un oleoducto.

Como la inflación esta llamada a moderarse, nada de bonos en pesos ajustados por CER, es momento de lecap y boncap duales, los bancos están moderando los ofrecimientos de tasas en pesos para plazo fijo.

Los mercados estarán muchos más calmos, y las empresas argentinas volverán a colocar dinero en los mercados voluntarios de deuda, con lo cual tendremos un dólar ofertado, con precios en baja en los mercados de futuros, en donde se nota menos interés abierto, lo que implica menos apetito de dólares por parte de los inversores.