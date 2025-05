Villa Ocampo: Presentación del programa «Santa Fe en movimiento»

La Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Villa Ocampo, junto a los referentes territoriales del programa provincial “Santa Fe en Movimiento”, convocaron a las instituciones que representan o agrupan a personas mayores a los fines de compartir información e invitarlos a participar del mismo.

Es una iniciativa del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano que motiva la participación de jóvenes y adultos en actividades deportivas, educativas y recreativas en todo el territorio santafesino, con la participación de instituciones, organizaciones y establecimientos escolares de gestión pública y privada.

“Santa Fe en Movimiento” impulsa diferentes propuestas teniendo en cuenta las características de las instituciones que se involucran, contando con distintas etapas de participación: Escuelas en Movimiento (destinada a escuelas de gestión pública y privada); Infancias Jugadas (destinada a estudiantes de nivel primario); Encuentros Deportivos (pensados para las categorías Sub 13, Sub 14, Sub 15, Sub 16, Sub 17, Sub 18); y Jugadas Mayores (para facilitar el acceso a actividades recreativas y deportivas a personas mayores de toda la provincia).

Las inscripciones están abiertas hasta este viernes 30 de mayo; para mayor información contactarse con el Complejo “Arno”, Tel. 467742.